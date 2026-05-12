José González se propone bajar de los 10 segundos para los Centroamericanos de Santo Domingo 2026

José González, en el área de calentamiento de la pista de atletismo de La Vicentina, en Quito, Ecuador. ( FUENTE EXTERNA )

José González le anda de frente al tiempo. El velocista se mantiene firme en sus objetivos: ganar una medalla y mejorar sus registros con el fin de lograr una hazaña única en la distancia de los 100 y 200 metros.

Campeón de los 100 metros en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, González se plantea definir su futuro en el atletismo competitivo en agosto próximo.

Lo conocerá entre el 3 y el 7 de agosto cuando se dispute el torneo de atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, escenario en el que espera "dar una buena actuación para el país".

El velocista se propone correr por debajo de los 10 segundos en los 100 metros y de los 20 segundos en los 200 entre este momento y la cita regional de Santo Domingo 2026, algo que ha lorado Alexander Ogando en la media vuelta.

Si no logra esas metas, sus zapatillas deportivas podrían tener otro destino, lejos del óvalo. Con un escueto "no", responde cuando se le pregunta si seguiría en el atletismo sin alcanzar esas marcas.

"Hay que ver, dependiendo, porque el objetivo mío es correr nueve y correr en el 200, 19", señala. "Si un ejemplo yo bajo a esa marca sí (seguiré); si no, creo que no seguiré practicando para hacer selecciones del país", algo que había dicho a Diario Libre en mayo pasado, aunque sus tiempos continúan mejorando.

73 Días restan para el día de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 pautado para julio 24. La fecha de clausura será el 8 de agosto.

El nativo de San Cristóbal tiene varios compromisos antes de los Centroamericanos y del Caribe. El más próximo serán los Juegos Deportivos Militares, que se celebrarán en la pista de atletismo de La Barranquita, en Santiago.

Si falla en reducir los tiempos que se ha propuesto, entiende que eso impulsaría aún más su salida, aunque reconoce que se trata de una exigencia extrema.

"Sí, pero si no me exijo no sale", advierte. "Para eso practicamos todos los días. Si no me exijo no salen los tiempos; nosotros nos tratamos una meta y si ha venido trabajando eso desde hace mucho".

Un buen paso

El pasado 17 de abril, González registró 10.15 segundos en el Ecuadorian Championships, celebrado en La Vicentina, Quito, correspondiente al campeonato nacional de Ecuador.

La prueba se disputó en el Estadio La Vicentina y el sancristobalense participó como invitado, aunque la marca tiene validez oficial.

Tampoco es tarea simple rebajar esas anheladas 16 centésimas cuando restan 73 días para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

"Estoy súper ´ready´ para correr esa marca", expresó sobre la posibilidad de bajar de los 10 segundos en los 100 o de los 20 en los 200.

A esta fecha, para él lo más importante son las competencias para poner a prueba las sesiones de entrenamientos que realiza en el Albergue Olímpico y, en ocasiones, en la pista Luguelin Santos, de Bayaguana.

Es "fuerte así", debido a que la pista capitalina todavía está en proceso de remodelación, aunque insiste en que "no es excusa (para sacar los resultados), claro que no: cuando se quiere se puede".

Si la fortuna le sonríe, González podría extender su carrera hasta los Juegos Panamericanos. De lo contrario, admite que todavía desconoce a qué dedicaría su tiempo una vez se aleje del atletismo competitivo.