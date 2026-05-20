El COD recibe totalidad de RD$893 millones para preparación hacia Santo Domingo 2026

El ministro Kelvin Cruz, al centro del cheque simbólico, hizo la entrega del completivo de los fondos al mediodía de este miércoles. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Deportes de la República Dominicana, Kelvin Cruz, entregó este miércoles RD$150 millones al Comité Olímpico Dominicano (COD), correspondientes a la quinta y última partida destinada a la preparación de los atletas dominicanos que competirán en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

Con esta entrega, realizada durante un acto en un hotel de la capital, el monto total destinado a la preparación y el montaje de la delegación nacional asciende a RD$893 millones. Los fondos fueron recibidos por el presidente del COD, Garibaldy Bautista.

Cruz expresó que "con estos RD$150 millones completamos las cinco partidas que suman RD$893 millones, con los cuales se han cubierto con antelación todas las etapas de preparación de nuestros competidores, quienes defenderán nuestros símbolos patrios en casa".

El ministro reveló además que los recursos ya fueron desembolsados a la cuenta del COD.

"No es que vamos a esperar que llegue la Contraloría, el cheque o el trámite burocrático; es que ya los fondos están en la cuenta del Comité Olímpico Dominicano. Con esta entrega sumamos un total de casi RD$900 millones, que, si no es un récord, representa un gran avance para el deporte dominicano", expresó.

El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista; el secretario Luis Chanlatte; el tesorero y jefe de misión de la delegación dominicana, José Mera y la primera vicepresidenta del organismo Irina Pérez. También varios presidentes de distintas federaciones deportivas en el acto realizado en el hotel Catalonia en esta capital.

Asimismo, destacó el compromiso asumido por el presidente Luis Abinader para garantizar que el proceso marche conforme a lo programado.

Explicó que Abinader "ha sido el responsable de que estos fondos estén disponibles en el momento oportuno para darles el mejor uso posible".

Petición a los deportistas

El ministro dijo que los fondos guardan una intención y esa es la parte fundamental pues va para los deportistas y entrenadores que representarán a República Dominicana.

"Que nuestros atletas estén única y exclusivamente concentrados en su preparación, en sus fogueos y entrenamientos", dijo Cruz.

Y continuó: "Que cuenten con los mejores entrenadores posibles, para que, a partir del 24 de julio, podamos mostrar la mejor versión del deporte dominicano y que los representantes de los 36 países que nos visitarán conozcan el verdadero Plátano Power al enfrentarse a la mejor delegación deportiva de Centroamérica y el Caribe".

Previamente, el Ministerio de Deportes había erogado RD$743,650,000 en cuatro partidas destinadas a esos fines.

El presidente del COD, Bautista, resaltó la importancia de recibir los aportes económicos en el tiempo oportuno. "Tenga usted la seguridad, señor ministro, de que estos recursos serán utilizados de la manera más eficiente posible", enfatizó.

Se espera la participación de unos 850 atletas dominicanos.

Desde enero de 2025, el Ministerio de Deportes duplicó el sueldo de los atletas pertenecientes a las selecciones nacionales, con el objetivo de que su preparación para los Juegos no tenga distracciones ni contratiempos.