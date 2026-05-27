Los Juegos de Santo Domingo 2026 reciben impulso de Banreservas

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y el Banco de Reservas concretaron una alianza, mediante la cual la entidad financiera se convierte en uno de los patrocinadores más importantes del certamen regional que reunirá a 6,200 atletas.

La noche del miércoles, se dio a conocer la campaña publicitaria mediante la cual el público podrá apreciar mensajes que despiertan el orgullo nacional y la determinación de alcanzar las metas, informa la institución financiera.

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, aseguró que la entidad asume su respaldo como una responsabilidad con el deporte nacional y con los atletas que participarán en la justa.

"Es un honor aportar todo lo que podemos en este proceso porque lo que está en juego son muchos sueños", dijo el ejecutivo, quien recordó fue director administrativo de los Juegos de Santiago 86.

"Todo el que pueda aportar, que aporte. Lo estamos haciendo con toda nuestra fuerza y corazón", expresó.

El presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José Monegro, destacó que el respaldo institucional va mucho más allá de una simple relación comercial. "Cuando me senté con Aguilera uno de los temas es que el Banco de Reservas no es un patrocinador, es un aliado", afirmó.

Monegro sostuvo que la institución financiera se ha involucrado directamente en el proceso organizativo.

"El Banreservas se ha integrado, su dirección se siente parte del Comité Organizador. Cuando los dominicanos empujamos en una dirección somos invencibles", señaló.

Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, definió el anuncio como un paso determinante en el camino hacia la celebración de los Juegos. "Hoy damos un paso firme que marcará un acontecimiento, expresó Mejía.

Enfatizó el valor social y humano que representa el evento deportivo. "Los Juegos son mucho más que medallas, son sueños que se construyen", indicó.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó el respaldo gubernamental y recordó las inversiones realizadas por el presidente de la República, Luis Abinader, que va más allá de 7 mil millones de pesos, solo en infraestructura.