Anuncian venta de boletas para ceremonia inaugural juegos de Santo Domingo 2026

Gabriel Alma, gerente general de UEPA Tickets, junto a Colí. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y UEPA Tickets anunciaron la puesta en venta, a partir de este jueves 4 de junio, de las boletas para la ceremonia inaugural del evento.

Detalles sobre la venta de boletas para la ceremonia inaugural

La apertura de los juegos está prevista para el viernes 24 de julio, en el estadio olímpico y las boletas estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma uepatickets.com.

"Solo se venderán tickets para la ceremonia inaugural", informó Gabriel Alma, gerente general de UEPA Tickets.

Alma explicó que el precio único de los boletos para la ceremonia inaugural será de RD$1,500 y que podrán ser adquiridos únicamente a través de uepatickets.com.

Asimismo, indicó que el próximo 11 de junio se pondrán a la venta las boletas para las competencias de las diferentes disciplinas de los Juegos, las cuales también estarán disponibles mediante la misma plataforma.

Alianza estratégica y plataforma tecnológica para la comercialización

Los precios de los tickets para los distintos eventos deportivos oscilarán entre RD$200 y RD$800.

El Comité Organizador de Santo Domingo 2026 y UEPA Tickets mantienen una alianza estratégica orientada a facilitar que la población en general pueda adquirir sus entradas de manera directa y sin intermediarios.

Este acuerdo incluye una plataforma tecnológica de última generación que permitirá gestionar la comercialización de boletos para las distintas disciplinas del evento, ofreciendo al público un sistema de compra ágil, seguro y eficiente.

El Comité Organizador reiteró su interés en garantizar que los aficionados puedan adquirir sus entradas de forma segura y confiable.