Ex entrenador olímpico de EE .UU. trabajará con esgrimistas dominicanos rumbo a Santo Domingo 2026

La esgrima dominicana recibirá un refuerzo de alto nivel de cara a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El ex entrenador de los equipos nacionales y olímpicos de Estados Unidos, Zoran Tulum, llegará al país este fin de semana para trabajar con los esgrimistas dominicanos que participarán en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, previstos del 24 de julio al 8 de agosto.

El presidente de la Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes), Gilberto Soriano, valoró la llegada del técnico, al considerar que representa un importante impulso para el fortalecimiento de los atletas nacionales.

"Representa un gran valor que haya decidido colaborar con nuestros atletas en esta etapa de preparación", expresó Soriano.

Tulum llega al país con una trayectoria que lo ubica entre las figuras más reconocidas del desarrollo internacional de la esgrima, especialmente en sable, aunque posee formación y experiencia como entrenador, mentor, educador y maestro en las tres armas.

Como entrenador olímpico conquistó tres medallas: una en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y dos en los Juegos Olímpicos de Tokio, celebrados en 2021.

Además, lideró al equipo masculino de sable de Estados Unidos hasta el primer lugar del ranking mundial y entrenó al número uno del mundo y campeón mundial de sable en 2023.

Su experiencia también incluye múltiples medallas internacionales obtenidas por atletas bajo su dirección en Juegos Panamericanos, Copas del Mundo, Grand Prix y Campeonatos Mundiales.

Entre 1992 y 1996 fue entrenador nacional y olímpico del equipo masculino de florete de Estados Unidos, etapa en la que condujo al conjunto hasta alcanzar el histórico tercer puesto del ranking mundial.

Durante ese período también dirigió al equipo estadounidense de florete en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Su carrera universitaria incluye pasos por la Universidad de Harvard, donde fungió como entrenador asistente entre 1985 y 1987, y posteriormente por la Universidad de Stanford, donde encabezó los programas masculino y femenino de esgrima entre 1987 y 1999.

Tulum también fundó y desarrolló uno de los programas de esgrima más reconocidos internacionalmente, especializado en sable y considerado entre los más exitosos del mundo.

La visita del técnico se produce en momentos en que la esgrima dominicana intensifica su preparación para competir en casa en uno de los eventos multideportivos más importantes del ciclo olímpico regional.