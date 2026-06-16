Marileidy Paulino y Cristian Pinales serán los abanderados para Santo Domingo 2026

Los medallistas olímpicos Marileidy Paulino, de atletismo, y Cristian Pinales, de boxeo, han sido seleccionados como abanderados de la delegación dominicana para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La decisión fue dada a conocer por el comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD), en la reunión ordinaria de este martes, por medio del presidente del organismo Garibaldy Bautista.

La escogencia de la velocista Marileidy Paulino, y del boxeador Cristian Pinales fue sustentada en reconocimiento a sus logros en competencias internacionales.

Paulino, campeona olímpica y una de las principales figuras del atletismo mundial, ha consolidado una carrera histórica con múltiples medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, Olímpicos y Campeonatos Mundiales.

Trayectoria de Pinales

Por su parte, Pinales ha sido una de las figuras más sobresalientes del boxeo local en los últimos años, destacándose en el escenario olímpico y continental, donde ha cosechado importantes resultados, incluida la medalla de bronce en las Olimpiadas de París 2024.

Ambos deportistas portarán la bandera nacional en las ceremonias oficiales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya celebración está programada para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto.

La República Dominicana participará por ocasión 19 en unos Juegos Regionales, y montará por tercera ocasión un evento multidisciplinario de este tipo.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 marcarán una edición especial al coincidir con el centenario de esta cita multideportiva regional.