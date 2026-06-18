Patinaje cuenta con su moderna pista de patinaje para Santo Domingo 2026

La pista será la sede de la competencia de patinaje de velocidad de los Juegos Centroamericanos & del Caribe ( CARLOS SÁNCHEZ/DL )

La primera pista de patinaje de República Dominicana con estándares internacionales fue inaugurada la noche de este jueves por el presidente de la República, Luis Abinader, junto a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Detalles de la nueva pista de patinaje y su ubicación

La obra se encuentra dentro del nuevo Parque Deportivo Paseo 30 de Mayo en la zona sur de esta ciudad capitalina.

La obra, atravesada por la autopista 30 de Mayo, colinda frente al mar Caribe, justo donde se levanta el monumento a los Héroes del 30 de Mayo. Está validada por World Skate America.

La pista, que servirá para la comunidad, también será utilizada para el torneo de patinaje de velocidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que acogerá el país del 24 de julio al 8 de agosto próximo.

Reacciones oficiales y uso para los Juegos Centroamericanos

El presidente Abinader resaltó la obra al final de la inauguración oficial.

"Estamos muy felices y peramos que gane la selección de patinaje", que competirá en los Juegos, dijo Abinader en sus breves palabras.

"Este es el segundo espacio de esparcimiento más amplio del Distrito Nacional", dijo Mejía. El Paseo y la pista fueron realizados con fondos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

La pista es parte de un complejo de obras que tiene áreas para bicicletas, caminatas y cancha de baloncesto 3x3. En la pista de patinaje se competirá por tres días durante los Juegos.

El secretario de la Federación Dominicana de Patinaje (Fedopatin), Manuel de Jesús valoró la moderna pista construida en los 50 mil metros cuadrados de lo que antes fue el antiguo Colegio Maharishi.

"Realmente como esperamos, el escenario que habíamos deseado durante mucho tiempo", expresó De Jesús. Y para las competencias se esperan "los mejores patinadores del área centroamericana y del Caribe, incluidos recordistas y campeones mundiales".

La pista estará abierta al público, pero también servirá para los entrenamientos de la selección después de los Juegos.

La instalación está construida dentro del sector Solimar y contiguo a este Paseo se encuentran los sectores Miramar, Jardines del Sur, Tropical y Dominicanos Ausentes.

Al final de la inauguración, una vistosa exhibición de drones fue presentada en el espacio aéreo del Paseo en la que se representaron, además de implementos deportivos, la bandera nacional, el escudo de la alcaldía y el edificio del Palacio Presidencial.

Más temprano en el día, el ministerio de Vivienda y Edificaciones, que dirige Víctor Ito Bisonó entregó completamente remodelados el edificio de ajedrez y el play de softbol B en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Ambas obras servirán también para los torneos de esos deportes en los Juegos de Santo Domingo 2026.