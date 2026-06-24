El 85 por ciento de los Juegos Centroamericanos y del Caribe serán gratis; solo se cobrarán

Fernando Queipo, José P. Monegro y Carolina Mejía. ( DIARIO LIBRE / CARLOS SÁNCHEZ G. )

Asistir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 será más cómodo de lo esperado.

Los Juegos se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

El "85 por ciento de los Juegos serán gratis", anunció este miércoles el presidente del Comité Organizador de los Juegos, José P. Monegro.

Serán solo "cinco deportes" los que se cobrarán, dijo el dirigente.

"Baloncesto masculino, voleibol femenino, atletismo, béisbol y natación" serán los únicos por los que habrá que pagar y ninguno "no más de 400 pesos".

Las informaciones fueron ofrecidas la mañana de este día en el Palacio Consistorial en un encuentro que encabezó la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, junto a Monegro.

También asistieron el presidente de Uepa Tickets, plataforma por la que se podrán comprar las boletas.

El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista; el director ejecutivo del Comité Organizador, Tomás Polanco; el director técnico, Tony Mesa y el director de mercadeo de los Juegos, José Luis Montero, también estuvieron presentes.