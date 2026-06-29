A sus 25 años, Moira Morillo se ha consolidado como una de las principales figuras del judo dominicano.

Dueña de una trayectoria internacional construida con perseverancia, disciplina y resultados, la atleta de la categoría de más de 78 kilogramos atraviesa el mejor momento de su carrera.

Su más reciente conquista, la medalla de oro en el Campeonato Abierto Panamericano de Santiago de Chile, confirmó el crecimiento que ha experimentado durante el actual ciclo olímpico y fortaleció sus aspiraciones de subir al podio en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

"Podremos sentir el calor del pueblo dominicano apoyándonos, dando todo por el todo. Entraremos con el pecho abierto, como se dice, a representar a la República Dominicana y a darlo todo", afirmó sobre competir en el país, algo que considera una ventaja.

Su objetivo inmediato es subir al podio en Santo Domingo 2026 frente a su familia y a la afición dominicana. Después, toda su atención estará puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Aunque todavía es considerada una atleta en pleno desarrollo, acumula importantes resultados para el país. Su actuación más destacada llegó en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde conquistó la medalla de bronce y se consolidó entre las principales exponentes del judo femenino del continente.

Experiencia olímpica

Morillo tuvo su primera experiencia olímpica en París 2024, donde cayó en octavos de final ante la surcoreana Hayun Kim en el "golden score" por un ippon por acumulación de amonestaciones (tres "shidós").

"Sé que para Los Ángeles va a haber una mejor versión de mí. No solo en los entrenamientos, no solo en las competencias ni durante la preparación y la clasificación, sino en todo: en mi vida personal y en mi vida deportiva", explicó a Diario Libre la destacada judoca.

Sus orígenes en el judo

La historia de Morillo con este deporte comenzó incluso antes de que naciera. Sus padres, José Morillo y María Polanco, se conocieron gracias al judo y fueron quienes despertaron en ella la pasión por esta disciplina.

José fue su primer entrenador, mientras que María se ha convertido en su psicóloga deportiva, desempeñando un papel fundamental en su formación como atleta de alto rendimiento.

Fuera del tatami, combina sus entrenamientos con sus estudios de Administración de Empresas en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), demostrando la misma disciplina tanto en el deporte como en el ámbito académico.

Con experiencia olímpica, una presencia constante entre las mejores judocas del continente y un marcado proceso de crecimiento competitivo, Moira Morillo se perfila como una de las principales cartas de la República Dominicana para el ciclo olímpico que comienza en Santo Domingo 2026 y culminará en Los Ángeles 2028.