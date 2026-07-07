Irónicamente, la carrera actual de Katherine Beras, dentro del deporte, es la de golpear, pero con el paso de los años será la de sanar.

¿Cómo será eso? Simple, la nativa de Cotuí es estudiante de medicina, la que comparte con el boxeo.

"Un sueño que vengo teniendo desde pequeña, desde que era muy chiquita, antes de yo iniciar el boxeo", dice a Diario Libre la peleadora. "Entonces ya luego que entré al boxeo dije, ´bueno, es una carrera un poco complicada tenerla las dos, pero yo puedo y yo lo voy a hacer´".

Esa es su vida, combinar puños y libros.

Beras espera dedicarse a la pediatría, una vez se titule en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), donde cursa el noveno cuatrimestre, el cual comparte con su deporte, lo que resulta en una exigente tarea en su día a día.

Podio memorable

La púgil competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

Subir al podio y luego alcanzar, tiempo más tarde, su título académico sería incalificable para la peleadora de 21 años de edad.

"Primero me colgaré la medalla de oro Centroamericana, Dios mediante. Ya luego me graduaré en mi carrera de medicina", señala gladiadora del peso ligero que llegó a segunda ronda en abril, en la Copa del Mundo, en Sao Paulo, Brasil.

Más adelante, unos cuatro años, entonces espera recibir su trofeo académico.

Eso no significa, pese a estar retirada, que se vaya de su deporte. "Si tengo la oportunidad de trabajar con los demás atletas para representar al país, aquí estaré", dijo

El torneo de boxeo de los Juegos será del 1 al 7 de agosto. El boxeo femenino acumula nueve medallas desde Veracruz 2014, ocasión en que debutaron las pugilistas.