Maikor Yefri Louis Pierre es una de las esperanzas del judo nacional de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Nacido en Pedernales hace 22 años, el atleta competirá en la categoría -73 kilogramos con la ilusión de conquistar una medalla ante su público, un escenario que considera ventajoso para él y la delegación dominicana.

Proyección deportiva

"Para mí será bien porque los Juegos van a ser en casa. Uno se va a sentir confiado porque está acostumbrado a entrenar aquí y vamos a salir a hacer lo mejor", expresó Louis a Diario Libre.

El judoca llega al principal compromiso regional respaldado por una destacada progresión internacional. En diciembre pasado conquistó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025, celebrados en Lima y en marzo obtuvo la plata en la Copa Centroamericana y del Caribe de Panamá.

Más allá de los resultados, Louis entiende que una actuación sobresaliente en Santo Domingo podría marcar un antes y un después en su carrera.

Preparación y sacrificios

"Si gano una medalla, mi vida cambiará como ser humano y atleta", afirmó.

Fuera del tatami también construye su futuro. Estudia Nutrición desde hace dos años y combina la universidad con jornadas de entrenamiento de cuatro horas diarias.

Ese ritmo de preparación ha implicado importantes sacrificios personales.

"El mayor sacrificio ha sido estar lejos de mi familia. Tenemos mucho tiempo haciendo bases de entrenamiento y para mí ha sido difícil estar lejos de mi mamá, mi papá, mis hermanos y mis amigos", confesó.

Entre los momentos más especiales de su carrera recuerda el oro en los Bolivarianos, una experiencia que define como inolvidable.

Metas futuras

"Es el sueño de casi todo atleta subir al podio y poner el himno nacional a sonar. Uno se siente muy orgulloso y muy feliz", señaló.

Tras los Juegos Centroamericanos, competirá en septiembre en el Abierto Panamericano en el país, mientras mantiene la mirada puesta en un objetivo a largo plazo.

"Yo me prometí clasificar a los Juegos Olímpicos de 2028 y sé que lo voy a lograr", concluyó.