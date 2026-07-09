La selección nacional dominicana de pentatlón moderno viajó a Perú en busca de puestos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En el grupo de siete atletas se encuentra la ecuatoriana Adriana Camacho. Sí, nativa de Ecuador hace 16 años.

La pentatlonista compite por el país por parte de la familia de su padre y así estará en el equipo que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Este deporte reúne esgrima, carrera de obstáculos, natación (200 m libre), tiro con pistola láser y carrera a pie.

Camacho tiene por objetivo "sacar medalla en individual y relevos" en lo que será su primera ocasión en unos Juegos y segunda vez que vestirá el uniforme tricolor, tras competir en el clasificatorio de Lima (julio, 17-21).

Además de Camacho, Gabriel Domínguez, José Ozoria, Yeraldo Devora, Ana Leidys Arias, Karina Fermín, y Naomi Madé competirán en Lima dirigidos por el técnico mexicano Tonatiuth Hernández.

En Ecuador, señala, el pentatlón no está tan desarrollado y esa es la razón por la que decide competir por la República Dominicana. "Soy ecuatoriana, nací allá, me gustaría representarlo, no se pudo, entonces estoy muy feliz representando acá", dijo.

El pentatlón moderno ganó su primera medalla en los Juegos de San Salvador 2002, una prueba por equipos, y en general el país reúne cuatro de bronce y una plata. La última fue en Barranquilla 2018 en relevos masculinos (Brayan Almonte y Gabriel Domínguez).