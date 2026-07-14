Marileidy Paulino y un 2026 de ensueño entre récords y miles de dólares

Marileidy Paulino llega primero en una competencia internacional de los 400 metros. ( ARCHIVO/ AFP )

Marileidy Paulino tiene un 2026 de ensueño, tanto en sus registros como en su cuenta bancaria. A semanas de ir por la defensa de su título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe .

Sus tres victorias en la Liga Diamante, además de su triunfo en el Znamsky Memorial en Rusia, le han reportado al menos 60 mil dólares.

Con 48.67 segundos, la atleta de 29 años acaba de vencer en Mónaco, en donde estableció una nueva marca para esa parada de la Liga Diamante. Pero su mejor tiempo del año lo consiguió en París cuando detuvo el cronómetro en 48.48 segundos.

Todo esto para "La Gacela de Ebano" es apenas el despegue de un 2026 donde busca conseguir su cuarta Liga Diamante.

Las ganancias de Paulino se han mejorado ya que para la temporada de la Diamond League 2026, World Athletics implementó cambios en su estructura, elevando a 8 el número de disciplinas "Diamond+" por parada.

En estas pruebas especiales, el premio para el primer lugar se duplicó de 10,000 dólares a 20,000 durante la temporada regular.

Quien se corone campeón de cada modalidad se llevará a casa un premio adicional de 60,000 dólares.

Paulino ocupa la cima del ranking mundial de World Athletics con 1,417 puntos, seguida por la bareiní Salwa Ed Nasser (1,370), la noruega Henriette Jaeger (1,358) y la Polaca Natalia Bukowiecka (1,351).

Con un palmarés que tiene logros de todo tipo, la oriunda de Nizao dio su gran salto internacional en los 400 metros cuando en 2023, con 48.76 segundos, ganó su primer título mundial en Budapest.

Al año siguiente mejoró considerablemente ese crono al detener el reloj en 48.17 segundos y establecer una nueva marca olímpica cuando se colgó el oro en París 2024.

Todo lo anterior fue el preludio para alcanzar su mejor marca personal, la cual estableció el año pasado en el mundial de Tokio en el que con 47.98 segundos, y consiguió así su segunda corona planetaria.

Más dinero

En la disciplina de los 400 metros femeninos, las reuniones en las que esta prueba ha sido designada oficialmente como una Diamond+ Discipline son las siguientes: Shanghái / Keqiao (16 de mayo) Roma (4 de junio) Oslo (10 de junio) Doha (19 de junio)París (28 de junio) Londres (18 de julio).

De las señaladas como Diamond Plus, Paulino solo ha participado en Doha y París. Pendiente le queda Londres, Lausana (Suiza, 21 de agosto) y Silesia (Polonia, 23 de agosto).