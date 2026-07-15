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Santo Domingo 2026
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Distribuirán 60 millones de pesos a medallistas de Juegos Centroamericanos y del Caribe

El ministerio de Deportes duplicó los incentivos con respecto a la edición de San Salvador 2023

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Distribuirán 60 millones de pesos a medallistas de Juegos Centroamericanos y del Caribe
El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció el incremento de los incentivos por medallas ganadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al mediodía de este miércoles 15 de julio de 2026 en el Hotel Marriott Piantini. (FUENTE EXTERNA)

Los medallistas de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán recompensados con 300 mil pesos, un incremento de un 100 por ciento, con respecto a la edición anterior.

El anuncio lo hizo al mediodìa de este mièrcoles, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz Cáceres en un encuentro realizado en el hotel Marriot Piantini.

En San Salvador 2023 el incentivo fue de 150 mil pesos.

En ese mismo orden, la plata recibirá ahora RD$150 mil pesos y los de bronce RD$100 mil.

Los medallistas de los deportes de conjunto tambien recibirán un incremento sustancioso. En San Salvador ganaron RD$1,100,000.00 y ahora RD$3,200,000.00

Los de plataRD$2,800,000.00 y los de bronce 1,600,000.00

Los entrenadores y las federaciones con medallas también recibirán un beneficio superior con respecto a la versión anterior.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.