Distribuirán 60 millones de pesos a medallistas de Juegos Centroamericanos y del Caribe
El ministerio de Deportes duplicó los incentivos con respecto a la edición de San Salvador 2023
Los medallistas de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán recompensados con 300 mil pesos, un incremento de un 100 por ciento, con respecto a la edición anterior.
El anuncio lo hizo al mediodìa de este mièrcoles, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz Cáceres en un encuentro realizado en el hotel Marriot Piantini.
En San Salvador 2023 el incentivo fue de 150 mil pesos.
En ese mismo orden, la plata recibirá ahora RD$150 mil pesos y los de bronce RD$100 mil.
Los medallistas de los deportes de conjunto tambien recibirán un incremento sustancioso. En San Salvador ganaron RD$1,100,000.00 y ahora RD$3,200,000.00
Los de plata, RD$2,800,000.00 y los de bronce 1,600,000.00
Los entrenadores y las federaciones con medallas también recibirán un beneficio superior con respecto a la versión anterior.