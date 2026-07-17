Con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader quedó inaugurada la villa deportiva que alojará a los 6200 atletas que desfilarán por el centro habitacional de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El mandatario hizo un recorrido por el espacio habitacional el cuál es una inversión privada, pero mediante un acuerdo será usada para alojar a los atletas en la Villa ubicada en la Ciudad Juan Bosch.

El Presidente envió un mensaje a la delegación dominicana que competirá en los Juegos. "Ellos son nuestra representación, son también anfitriones, tienen que ser ejemplo también en su comportamiento, pero ellos están también bastante inspirados para conseguir la mayor cantidad de medallas", dijo el Jefe de Estado en la plaza de las banderas.

También aprovechó para visitar el comedor donde degustó un pedazo de pizza con peperoni. El centro de comida dispone de asientos para 1,800 comensales.

Abinader conoció de forma presencial el centro habitacional, que cuentan con tres habitaciones, dos baños, cocina, área de lavados, aire acondicionado y además Internet para el servicio de los atletas durante los Juegos, los cuales se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto.

Antes, desde el 20 habrá competencias preliminares, básicamente de balonmano.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz; os presidentes del Comité Organizador, José P. Monegro; el de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía el del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, y el Gobernador de la Villa Centroamericana y del Caribe, César Heredia.

"Le damos la mayor de las bienvenidas a los deportistas de países hermanos que nos visitan ", dijo Abinader. "Y queremos que ellos pasen la mayor comodidad como ha sido la tradición de hospitalidad y de anfitriones que es nuestro país".

Felicitó a Monegro y todo el equipo de otros 10 miembros, que lo acompaña en el Comité Organizador, así como a Mejía; Cruz y Bautista "que han trabajado todos y han ayudado bastante".