Marileidy Paulino lo vuelve a hacer: se impone en Londres y mantiene su paso perfecto

Vista de la velocista dominicana Marileidy Paulino durante la carrera de los 400 metros lisos de la Liga Diamante en Londres, este sábado 18 de julio del 2026. ( MARTA GORCZYNSKA )

La velocista dominicana Marileidy Paulino confirmó este sábado que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera al conquistar los 400 metros lisos de la Liga Diamante de Londres con un tiempo de 48.97 segundos, resultado con el que sumó su cuarta victoria del circuito en la temporada 2026.

La campeona olímpica volvió a imponer condiciones sobre la pista y cruzó la meta por delante de la noruega Henriette Jaeger, quien terminó segunda con 49.15 segundos, nuevo récord nacional para su país, y de la jamaicana Stacey Ann Williams, tercera con 49.52.

Las tres fueron las únicas atletas de la prueba que lograron bajar de los 50 segundos.

Con este triunfo, Paulino mantiene el paso perfecto en la Liga Diamante, luego de imponerse anteriormente en las paradas de Doha, París y Mónaco, consolidándose como la gran favorita de la temporada en los 400 metros.

Un 2026 de ensueño

La victoria en Londres es un nuevo capítulo de una temporada sobresaliente para la dominicana, que además de mantenerse invicta en la Liga Diamante también conquistó el Znamsky Memorial, celebrado en Rusia.

En lo que va de año, su mejor registro lo consiguió en la parada de París, donde detuvo el cronómetro en 48.48 segundos. Posteriormente ganó en Mónaco con 48.67, estableciendo un nuevo récord para esa reunión del circuito, y ahora volvió a subir a lo más alto del podio en Londres con 48.97.

Gracias a sus triunfos en la Liga Diamante y al Znamsky Memorial, Paulino ha acumulado al menos 60,000 dólares en premios durante la presente temporada.

Las ganancias de la velocista también se han visto favorecidas por los cambios implementados este año por World Athletics, que duplicó de 10,000 a 20,000 dólares el premio para el ganador de las pruebas catalogadas como Diamond+ durante la temporada regular. Además, el campeón de cada disciplina recibirá un premio adicional de 60,000 dólares al finalizar el circuito.

Número uno del mundo

Los resultados obtenidos en 2026 mantienen a Paulino en la cima del ranking mundial de World Athletics, donde lidera la clasificación de los 400 metros con 1,417 puntos, por delante de la bareiní Salwa Eid Naser (1,370), la noruega Henriette Jaeger (1,358) y la polaca Natalia Bukowiecka (1,351).

Lista para competir en casa

La atleta dominicana llegará ahora como una de las principales figuras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

Paulino no solo buscará defender su título regional, sino que además tendrá el honor de ser una de las abanderadas de la delegación dominicana durante la ceremonia inaugural, junto al boxeador Cristian Pinales.

A sus 30 años, la oriunda de Nizao continúa ampliando un palmarés que incluye el título mundial conquistado en Budapest 2023, la medalla de oro olímpica en París 2024 con récord olímpico de 48.17 segundos y su segunda corona mundial, lograda en Tokio con su mejor marca personal de 47.98 segundos. Ahora, con cuatro victorias consecutivas en la Liga Diamante, ratifica que sigue siendo la gran referencia mundial en los 400 metros femeninos.