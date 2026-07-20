Abinader entrega bandera a delegación dominicana que competirá en Juegos de Santo Domingo 2026

Luis Abinader entregó, durante la inauguración de las obras, la bandera a la delegación dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, entregó ayer el Palacio Nacional de Voleibol Ricardo Gioriver Arias y el Pabellón de Taekwondo, dos obras que servirán para acoger eventos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Posterior al corte oficial de la cinta, Abinader realizó el acto de entrega de bandera a la delegación dominicana. Un acto inusual que por costumbre es en el Palacio Presidencial.

Antes, el jefe de Estado realizó un recorrido por las distintas instalaciones del Centro Olímpico que terminó en el Gioriver Arias, cuyo estadio entregó remodelado y donde se jugará el torneo de este deporte correspondiente a los Juegos.

El presidente visitó el nuevo Pabellón de Taekwondo, una obra nueva, que se une a otras con esa condición: en el Parque del Este (pista de patinaje) y en La Barranquita (pista de BMX), en Santiago.

El montaje de los Juegos, dijo el ministro de Vivienda, Víctor -Ito- Bisonó, conlleva "una inversión cerca de los 9 millones de pesos. Estas obras se recordarán como un legado para la República Dominicana".

"Cumplimos entregando un Centro Olímpico mejorado y seguiremos haciendo más", agregó Bisonó.

El director de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte, quien habló a nombre de la Federación Dominicana de Voleibol, mostró su regocijo por la renovación de la obra "y tenemos la responsabilidad de devolver con creces esta enorme inversión", dijo.

Además, defendió el cuidado de la instalación. En el Centro Olímpico solo resta la pista de atletismo de calentamiento.

Abinader visitó, además de las dos obras entregadas hoy, el pabellón de Esgrima, la pista de atletismo de calentamiento, los estadios de softbol, el de béisbol número 3, el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Estuvo acompañado en esa visita del presidente del Comité Organizador, José P. Monegro; del Ministro de Vivienda, Víctor -Ito- Bisonó y del presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía.

Asistieron al acto de entrega del Palacio de Voleibol, los presidentes de las federaciones de Taekwondo, Miguel Camacho y de Voleibol, Alexis García; el director de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte.

También el presidente del programa Creando Sueños Olímpicos, Felipe Vicini; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el ministro de Salud Pública, Víctor Elías Atallah; el director de la Policía Nacional y el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, entre otros invitados.

Abinader y las Reinas

La selección nacional de voleibol estuvo presente en el acto. Previo a proceder al corte de la cinta, Abinader bajó desde la tarima al área de juego y aprovechó para saludar una por una a las Reinas del Caribe. El estadio estuvo prácticamente lleno para ver una breve exhibición entre Dominicana y Cuba.