El polo acuático abrió este lunes los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La República Dominicana cayó ante Costa Rica 16 goles por ocho. ( FUENTE EXTERNA )

El polo acuático abrió la competición deportiva preliminar de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un calendario que incluyó siete partidos.

En la jornada, la República Dominicana, que viene reorganizando ese deporte, cayó 16-8 ante Costa Rica, en el masculino. RD no juega en femenino.

"Tenemos un equipo joven. Nuestro objetivo aquí es volver a renacer con esta disciplina de los deportes acuáticos y obtener una buena participación con el grupo", dijo el entrenador del equipo dominicano, Sergio Zacarías. "Que sirva para un ciclo olímpico próximo".

Dominicana se enfrentará hoy a Colombia en su segundo juego. Ese partido se disputará a las 4 de la tarde. "La meta es buscar quedar en la mejor posición posible", dijo su asistente, Fernando León.

La prueba sirvió para la apertura a competencia oficial al remodelado Centro Acuático Juan Pablo Duarte y se enmarca dentro de los días previos a la fecha oficial inaugural que es el 24 de julio.

Antes, en femenino, México superó a Venezuela 24-5; Colombia a Cuba 15-8 y Puerto Rico a Guatemala 22-3. Mientras en la rama masculina, Colombia ganó a Venezuela 17-3 y Cuba a Guatemala 23-13.