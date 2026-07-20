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Santo Domingo 2026
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El polo acuático abrió este lunes los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

República Dominicana cayó 16-8 ante Costa Rica en masculino

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El polo acuático abrió este lunes los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
La República Dominicana cayó ante Costa Rica 16 goles por ocho. (FUENTE EXTERNA)

El polo acuático abrió la competición deportiva preliminar de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un calendario que incluyó siete partidos.

En la jornada, la República Dominicana, que viene reorganizando ese  deporte, cayó 16-8 ante Costa Rica, en el masculino. RD no juega en femenino.

"Tenemos un equipo joven. Nuestro objetivo aquí es volver a renacer con esta disciplina de los deportes acuáticos y obtener una buena participación con el grupo", dijo el entrenador del equipo dominicano, Sergio Zacarías. "Que sirva para un ciclo olímpico próximo".

Dominicana se enfrentará hoy a Colombia en su segundo juego. Ese partido se disputará a las 4 de la tarde. "La meta es buscar quedar en la mejor posición posible", dijo su asistente, Fernando León.

La prueba sirvió para la apertura a competencia oficial al remodelado  Centro Acuático Juan Pablo Duarte y se enmarca dentro de los días previos a la fecha oficial inaugural que es el 24 de julio.

Antes, en femenino, México superó a Venezuela 24-5; Colombia a Cuba 15-8 y Puerto Rico a Guatemala 22-3. Mientras en la rama masculina, Colombia ganó a Venezuela 17-3 y Cuba a Guatemala 23-13.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.