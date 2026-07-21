Marileidy Paulino busca bajar su marca personal en los Centroamericanos de Santo Domingo 2026

Marileidy Paulino es captada al momento de ganar la carrera de los 400 metros durante la reunión de atletismo de París, de la Wanda Diamond League, en el estadio Charléty, el 28 de junio de 2026. ( DANIEL BAPTISTE_LIVE / KMSP / KMSP VÍA AFP )

La estrella del atletismo dominicano, Marileidy Paulino, se prepara "emocionada" para bajar su plusmarca personal en los 400 metros durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que para ella serán como "unos Juegos Olímpicos en casa", aseguró en una entrevista con la AFP.

La Gacela, que firmó la tercera mejor marca de la historia con 47 segundos y 98 centésimas en el Mundial de atletismo de Tokio 2025, donde se colgó la medalla de plata, y que llevó la medalla de oro en los Olímpicos de París 2024, se propone reducir su crono esta temporada.

"Tenemos el objetivo claro para poder bajar de nuestro tiempo oficial, que tenemos en 47.98. Llegar a 47.60 o 47.80, con Dios mediante", dijo la campeona olímpica en París 2024, cuando se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran del 24 de julio al 8 de agosto.

La Gacela, ya ganadora esta temporada en sus tres primeras participaciones en citas de la Liga de Diamante 2026 (Doha, París, Mónaco), venció hace unos días con un crono de 48.67 en Londres, del mismo circuito.

No pudo mejorar el 48.48 con el que ganó en París, y que es la mejor marca mundial de la temporada, ni acercarse a su plusmarca personal, pero por ahora su dominio en la vuelta de pista este año está siendo inapelable.

"En primer lugar, gracias a Dios que me ha protegido siempre y tanto mi equipo como yo hemos trabajado muchísimo las partes que hemos tenido débiles en las carreras anteriores", señaló la campeona olímpica.

Mejores actuaciones

Sostuvo que llega a estos Juegos Centroamericanos en mejores condiciones físicas que en el 2025, respaldada por sus cuatro victorias en la Liga de Diamante en lo que va de año.

"Me encuentro bien físicamente. He demostrado en las últimas dos carreras que he tenido con buenos tiempos consecutivos y creo que es un avance que demuestra lo bien que estoy a diferencia de la temporada pasada", señaló.

La dominicana es una de las figuras más destacas de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que reunirán a más de 6.000 atletas de 37 países.

Nacida en Don Gregorio, en el municipio de Nizao, en una zona costera al oeste de Santo Domingo, Paulino fue la quinta de seis hermanos, criados por su madre Anatalia con recursos muy limitados.

La corredora, que este año cumplirá 30 años, espera que el apoyo del público de su país impulse tanto su desempeño como el de toda la delegación dominicana.

"Sé que vamos a hacer nuestras mejores actuaciones", dice, con la convicción con la que ha construido una carrera de gloria.

Guiño a sus orígenes

Los Centroamericanos "significan mucho, porque sería prácticamente como unos Juegos Olímpicos en casa", sostiene la deportista, al decirse "sumamente emocionada" de que su pueblo pueda verla correr.

Pese a la fama, los viajes y los premios, no se olvidó de sus orígenes y hace años impulsó una fundación para atender a niños huérfanos, guiada también por su profunda fe religiosa.

También se ha expresado contra los comentarios racistas contra algunos medallistas dominicanos en el pasado.

"Tenemos que ganar los Juegos, obviamente, porque yo sé que todos los atletas, en todas las disciplinas y en todos los deportes, van a dar lo mejor de sí. Como siempre se dice, República Dominicana con todo", agregó.