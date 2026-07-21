Las ansias de medallas de la natación dominicana busca superar los Centroamericanos de 2023

Elizabeth Jiménez durante una sesión de entrenamientos el pasado viernes 17 de julio de 2026 en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. Jiménez ganó medalla de bronce en los Juegos de SanSalvador 2023. ( DIARIO LIBRE / CARLOS SÁNCHEZ G. )

Elizabeth Jiménez y Javier Núñez dieron nombre a la natación dominicana en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Fueron las únicas medallas del país.

En esta ocasión, tres años después, llegan con más apetito en la natación de velocidad, que abre el 28 de julio en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Los deportes acuáticos (natación, aguas abiertas, clavados, natación artística, polo acuático) repartirán 213 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en sentido general entre masculino, femenino y eventos mixtos.

Los dos nadadores llegan ilusionados a esta exigente competición, después de colgarse bronce en 50 metros dorso (espalda), ella, y su compañero en el relevo combinado.

"Cogí medalla en el 2023, lo cual fue muy emocionante y lo quiero repetir ahora en casa", señala Jiménez, quien tiene en agenda competir en los 50, 100 y 200 metros dorso, todos los relevos y quizás el 200 metros combinado.

"El hecho de que sea aquí me emociona aún más. Siento que con el apoyo del equipo, siento que puedo hacerlo mejor. Va a ser mucho más especial aquí", agrega la nadadora para subrayar: "Nada, vamos por ello".

Es la primera vez que cualquier nadador, sin importar el género, ganar medalla en su distancia y la segunda en ocasión en la modalidad, después de los 200 metros dorso de Tomás Bisonó en México 1990.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/javier-nunez-2026-07-17-at-93557-pm-6dadee46.jpeg Javier Núñez fue miembro del equipo de relevo combinado que ganó medalla de bronce en los Juegos de San Salvador 2023. (DIARIO LIBRE / CARLOS SÁNCHEZ G.)

Competir en casa deja siempre una sensación de mayor compromiso y nervios, algo que ella usará a su "favor". Aún así, el Centro Acuático Juan Pablo Duarte "es mi piscina favorita", reconoce.

"Aquí es donde he hecho todas mis mejores marcas, el que sea aquí, mi familia y mis amigos van a poder verme y estoy demasiado emocionada por eso", agregó.

Otra hazaña

Tan histórica como la de Elizabeth fue la medalla de Núñez, al ser parte del primer relevo dominicano que gana una medalla en un escenario de este nivel. Ahí se sumaron Denzel González, Andrés Martijena y Anthony Piñeiro.

"Desde ese entonces he estado trabajando muy duro", señala Núñez. "Daré lo mejor de mí y conseguir una medalla para el país. Quiero que el himno nacional suene y más en unos Centroamericanos".

La natación será uno de los cinco deportes en el que se cobrará boletería.