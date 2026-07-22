Más del 85% de las competencias de Santo Domingo 2026 serán gratuitas

Momento de acción en el polo acauático de los Juegos Centroamericanos. ( FUENTE EXTERNA )

Más del 85% de las competencias deportivas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán de acceso gratuito para el público, como parte de una estrategia orientada a convertir el evento en una verdadera fiesta deportiva nacional y facilitar la participación masiva de la población.

El Comité Organizador informó que tomó la decisión con el propósito de acercar los Juegos a los ciudadanos y garantizar escenarios llenos durante las competencias que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

No obstante, algunas disciplinas de alta demanda tendrán una tarifa simbólica como mecanismo de control de aforo y organización de los asistentes. Se cobrará un precio simbólico son baloncesto masculino, voleibol femenino de sala y béisbol, atletismo y natación, boletas disponibles en la plataforma UEPA Tickets.

Las boletas para la ceremonia inaugural de los Juegos, que tendrá lugar en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, tienen un costo de RD$1,500.

Entradas liberadas

Asimismo, varias disciplinas serán completamente gratuitas, pero requerirán que los asistentes obtengan previamente una boleta electrónica sin costo a través de la plataforma de UEPA Tickets, con el objetivo de que el Comité Organizador pueda llevar un registro de asistencia y administrar adecuadamente la capacidad de los escenarios.

Bajo la modalidad funcionarán las competencias de gimnasia, balonmano, golf, fútbol, boxeo y ecuestre. El resto de las disciplinas tendrán entrada libre, sin costo y sin necesidad de adquirir boleta previa.

Entre ellas figuran baloncesto 3×3, Voleibol de playa, patinaje, boliche, ciclismo de montaña, ciclismo de pista, ciclismo de ruta, ciclismo BMX, esgrima, aguas abiertas, ajedrez, bádminton, hockey sobre césped, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, remo, canotaje, rugby 7, sóftbol, squash, surf, taekwondo, tenis de mesa, tenis de campo, tiro con arco, tiro deportivo, tiro al plato, triatlón y vela, entre otras disciplinas.

El Comité Organizador explicó que el esquema busca equilibrar el acceso masivo de la población con la necesidad de garantizar la seguridad, la comodidad de los espectadores y una adecuada gestión de los espacios deportivos.

Los organizadores resaltaron que Santo Domingo 2026 será una oportunidad única para que miles de dominicanos puedan presenciar de manera gratuita competencias de alto nivel internacional y respaldar a los atletas nacionales en el evento multideportivo más importante de la región.