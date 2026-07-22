Seis títulos corridos y la meta puesta en una séptima corona es el objetivo que se plantea la selección nacional de voleibol femenino, para lo cual el dirigente Marcos Kwiek ya escogió a sus 12 Reinas del Caribe.

Será a partir del 2 de agosto cuando el sexteto nacional salga a la cancha del Palacio Nacional de Voleibol, con el objetivo de llegar a la final el 7 de agosto, un día antes del final de los Juegos, tal como ocurrió en los Juegos Panamericanos de 2003.

Una corona más llevará a la selección femenina a igualar con Cuba como los únicos dos países con siete coronas en forma sucesiva.

Antes, el voleibol mostró contundencia desde su entrada a este tipo de escenario cuando trajo el oro en los Juegos de 1946 (Barranquilla), lo que fue la primera presentación dominicana en unos Centroamericanos y del Caribe. Y repitieron el oro en 1962 (Kingston).

Las 12 Reinas

El técnico Kwiek nombró ya a las 12 jugadoras. De paso es el único equipo de conjunto de la República Dominicana que en su historia ha hilado una racha de seis coronas.

Nivelka Marte, Camila de la Rosa, Brenda Castillo, Janeiry Rodríguez, Brayelin Martínez, Yonkaira Peña, Flormarí Heredia, Jineiry Martínez, Cándida Arias, Geraldine González, Gaila González y Alondra Tapia.

"Nosotros estamos muy contentos de poder jugar aquí en nuestro país. Pero más importante que eso es que el equipo esté bien, jugar bien y representar bien", dijo Kwiek.

Dominio imponente

Todo comenzó en los Juegos de San Salvador 2002, cuando ganaron la primera de sus seis preseas doradas. Venían de perder por barrida ante Cuba en Maracaibo 1998 cuando se jugaba bajo el formato de cambio de bolas.

Desde 2002, la selección quisqueyana tiene un récord de 30 victorias sin derrota, al ritmo de 90 sets ganados y ocho perdidos. Solo Venezuela en 2002 y Puerto Rico en 2010 han forzado a un quinto set a las Reinas.

Puerto Rico, precisamente, ha sido la gran víctima en finales ante Dominicana, con cuatro derrotas. El primer oro fue ante Venezuela y luego ante Cuba. Solo la final de 2010 las merengueras necesitaron disputar cinco sets. "Sabemos nuestra responsabilidad, sabemos qué tenemos que enfrentar", señaló Kwiek. "Es nuestra casa, tenemos que hacer sentir el peso de jugar en nuestra casa".

Fecha Rival Hora

2/8/26 Costa Rica 8:00 p.m.

3/8/26 Cuba 8:00 p.m.

4/8/26 Puerto Rico 8:00 p.m.

5/8/26 Cuartos de final

6/8/26 Puestos 5-8 y semifinales

7/8/26 Puestos 7-8/5-6/Bronce/Oro