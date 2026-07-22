Un total de 4,500 deportistas será el pico de atletas que, en algún momento durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se alimentarán en el comedor de la Villa, ubicado en Ciudad Juan Bosch.

El comedor está dividido en áreas de cocina internacional, grill, panes, postres y barra de ensaladas.

También contará con tres islas de diferentes opciones: platos típicos dominicanos, comida diseñada para los deportistas y un food truck, con una oferta de comida rápida, explicó Álvaro Navarro, gerente del servicio de alimentación de La Vianda, empresa colombiana responsable de ese servicio durante los Juegos.

El comedor tiene capacidad para atender a 1,800 deportistas de manera simultánea, aunque puede ampliarse. Los atletas serán atendidos por un equipo de 240 personas, incluidos 14 chefs.

Al final de la cita regional, "la idea es que durante todos los Juegos tengamos alrededor de 75 mil servicios", dijo el gerente, quien vivió seis años en el país.

Los menús podrán ser consultados por los comensales en pantallas digitales.