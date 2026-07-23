República Dominicana se apoya en siete deportes para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Marileidy Paulino competirá por primera vez en el Estadio Olímpico Félix Sánchez desde que se convirtió en una atleta de élite mundial. ( AFP )

Los deportes de combate, el atletismo y la halterofilia son las apuestas dominicanas para engrosar el medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La historia lo refleja así. Y para ser más exacto, ocurre lo mismo en niveles mayores como Panamericanos y Olímpicos.

Desde el primer día de competencia oficial, el 25, la República Dominicana comenzará a buscar sus primeras preseas con las seis finales (aguas abiertas, bádminton, ciclismo ruta, judo, taekwondo y tiro con arco) planteadas en el programa de competencia.

Desde ahí en adelante y hasta la clausura, el 8 de agosto, todos los días habrá finales en las que se ofrecen 1,555 medallas en estos Juegos.

El Comité Olímpico Dominicano había esperado hasta último momento para manifestar un pronóstico de medallas. Aun así, aquí se muestran parte de los grandes protagonistas de estos Juegos.

Atletismo

Marileidy Paulino es una carta de oro en su evento, los 400 metros planos, en un deporte en el que otras figuras surgen con calidad dorada.

Rosa Angélica Ramírez (bala) y Marysabel Senyú (salto de altura) son candidatas a repetir el oro de San Salvador 2023; Liranyi Alonso (100 metros) es otra candidata. En varones, Alexander Ogando (200 metros) se mueve en la misma dirección, así como los equipos de relevo, en el que se incluye el mixto de 4x100, que se correrá por primera vez en unos Centroamericanos y del Caribe.

Halterofilia

Los pilares de la halterofilia, encabezados por las mujeres como de costumbre, tienen a la medallista de oro mundial, Yudelina Mejía, como una de sus principales figuras; no lejos están Crismery Santana y Dahiana Ortiz, Nathalia Novas, y Francheska Matías.

Entre los varones, Francisco Tontón y Julio Cedeño son figuras de podio, entre otros.

Boxeo

Los medallistas olímpicos, Cristian Pinales y Yúnior Alcántara, se unen a la lista. Ganaron bronce en París 2024. Estéfany Almánzar es otra fortaleza en el femenino. Estos tres repiten para encabezar un nuevo grupo en un deporte en el que por tradición sus puños otorgan grandes logros.

Judo

Este deporte de combate aspira a ganar entre 10 y 12 medallas. Y tienen calidad sobrada, en sus dos ramas.

Ana Rosa, Eiraima Silvestre, Moira Morillo, Estefanía Soriano, entre las damas. Los varones, Robert Florentino, medallista de Grand Slam y Grand Prix, Medikson del Orbe y José Nova como los más experimentados.

Karate

Hablar de este deporte es pensar, entre otras figuras, en la ya legendaria María Dimitrova, que va por su sexto oro centroamericano.

Al igual que boxeo, pese a tener figuras nuevas, mantienen su notable aporte.

Anel Castillo buscará su cuarto oro. Anderson Soriano y Larry Aracena brillarán por este deporte. Pamela Rodríguez, Thalía Terrero, entre otras peleadoras, ofrecerán su aporte al medallero dominicano.

Lucha y taekwondo

Estos dos deportes, que acumulan 16 y 22 medallas, respectivamente, en los últimos tres Juegos, están llamados a ampliar la calidad del medallero dominicano.

Carlos Adames, Luis Pérez y María González son los luchadores más experimentados. En taekwondo, Bernardo Pié, Moisés Hernández, Andrialis Bonilla, Mayerlin Mejía y Katherine Rodríguez encabezarán a un grupo de jóvenes de este deporte de combate.

Tenis

Otro deporte, que sin mucho ruido ha aportado sus medallas, varias de calidad, es el tenis, con 14 en los últimos tres ciclos.

Nick Hardt, Peter Bertrán y Kelly Williford son medallistas de la pasada versión en San Salvador 2023. Se le suman Ana Zamburek, Alberto Puello y Emmanuel Muñoz con el fin de mantener el colorido resultado de sus últimas ediciones.

Deportes de conjunto: a la carga

De forma inmediata el foco se va hacia la selección nacional femenina de voleibol, que persigue su séptimo oro en forma corrida. El tradicionalmente olvidado, el masculino, es subcampeón de 2023 y deberá luchar por entrar en el cuadro de medallas, sin olvidar el voleibol de playa. Softbol masculino viene de ser campeón y el femenino es para tomarlo en cuenta. El baloncesto viene de ganar oro (masculino) y plata (en femenino) y el 3x3 fue bronce en las dos ramas. Esta es la radiografía de la delegación dominicana que buscará defender su quinto lugar general por quinta ocasión corrida. Solo en 2002 fue cuarto, con Cuba ausente.