Llegó el día esperado: se inauguran hoy los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Marileidy Paulino, de atletismo, será la abanderada de la delegación dominicana junto al boxeador Cristian Pinales. ( EFE )

Hoy marcará la apertura oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en el que 6,200 atletas pelearán por las 1,555 medallas que ofrece esta edición que conmemora el centenario desde la primera edición de la competencia regional más antigua del planeta.

La delegación dominicana, representada por 710 atletas perseguirá un récord de medallas (140) adelantó a Diario Libre el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista.

El país se apoyará en siete deportes principales que son los que aportan la mayor cantidad de medallas: atletismo, pesas y los deportes de combate, sin descontar los de conjunto, solo que cuentan por una sola presea.

La conquista de medallas exige nivel de excelencia, aún cuando la oferta de varios deportes tiene a disposición una gran cantidad de metales. Nueve de esos deportes tienen un racimo de más de 50 medallas y dos de ellos sobrepasan las 100 medallas. Veamos.

Deportes acuáticos

Los deportes acuáticos reúnen las disciplinas de natación, aguas abiertas, clavados, natación artística y polo acuático. Ese bloque deportivo tiene para escoger 213 medallas, 71 doradas; de esas 126 las oferta la natación en sus distintas modalidades: 20 pruebas femeninas y 20 masculinas, además de dos pruebas mixtas.

Es el gran reto del deporte dominicano: muchos metales, pero pocos candidatos a alcanzarlos.

Atletismo y ciclismo

El atletismo tiene programadas 144 medallas; 48 de ellas de oro. Ocurre algo similar como la natación, un tesoro grande y pocos tienen el privilegio de salir con una parte considerable de ese botín.

El ciclismo también entra en este grupo de deportes con más de 50 medallas en disputa. Este deporte tiene tres juegos centroamericanos sin conseguir una presea.

Halterofilia

Este deporte es símbolo de peso en la República Dominicana. Es uno de los que más brillo le da a los podios dominicanos.

Aquí los pesistas subirán a la plataforma a buscar parte de los 96 metales que se encuentran en esta competencia.

¿Un cuarto lugar?

Resulta algo utópico. Pudo ser real si cuando se gestó el proyecto de la sede, de igual manera se hubiera pensado algo más allá de las instalaciones, de primera sin dudas.

El presidente de la Federación Dominicana de Karate, José Luis Ramírez planteó, finalizados los Juegos de San Salvador 2023, que el país se propusiera un salto significativo con un cuarto lugar.

En esa misma dirección se pronunció el presidente de pesas, William Ozuna. Escalar a ese nivel significa pensar en más de 140 medallas.

En los Juegos de San Salvador 2002, Dominicana finalizó en cuarto lugar con 131 preseas (33/36/62). Molesta un poco a algunos dirigentes, pero en realidad Cuba estuvo ausente.

Siendo estos Juegos en el país, y con todos los contendores regionales presentes (37 países) será una gran gesta para el país poder alcanzar el cuarto puesto.

Abanderados

La medallista de oro olímpica Marileidy Paulino (atletismo) y el medallista de bronce Cristian Pinales (boxeo) serán los responsables de portar la bandera dominicana durante el desfile de apertura.

La apertura de los Juegos

Con el concepto "100 años de unión, una sola región, un mismo corazón", la República Dominicana dará su apertura oficial a los Juegos. Las puertas del Estadio Olímpico Félix Sánchez estarán abiertas desde las 4:00 p.m.; el preshow será a partir de las 6:00 p.m. y la ceremonia inaugural a las 8:00 p.m., un espectáculo de 90 minutos. El show recorrerá un siglo de historia de los Juegos, que comenzaron en 1926. Rendirá homenaje a la identidad dominicana, al tiempo que celebrará la diversidad cultural de Centroamérica y el Caribe. La ceremonia marcará además la tercera ocasión en que el país organiza la cita regional, luego de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986.