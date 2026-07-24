Félix Sánchez encendió el fuego centrocaribeño en merecido homenaje

Félix Sánchez se apresta a levantar la antorcha para dejar encendido el pebetero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DL/NELSON PULIDO )

Félix Sánchez recibió la distinción de encender el pebetero de los XXV Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, en un acto que se convirtió en un homenaje al más grande atleta dominicano de la historia.

El doble campeón olímpico y mundial se comportó a la altura del cierre de un espectáculo que superó las tres horas, marcado por un despliegue de tecnología, con mucha música y expresiones culturales.

Sánchez recibió la antorcha, hizo el recorrido y medio del óvalo (600 metros) saludando a un público delirante que no paró de aplaudirle, como si quedara pendiente festejar en su casa y agradecerle una carrera que marcó el despegue mundial del deporte dominicano.

Fue un cierre que honró a desde los responsables de crear la zapata de lo que es el deporte dominicano hoy, a la vez que a un grupo de exatletas que marcaron las últimas seis décadas dejando escrito en letras doradas sus nombres.

Desde los robles hasta los actores

El recorrido comenzó en la entrada oeste del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde Carla Read García Muñoz, tomó la llama frente al memorial que honra a su abuelo, Ulises García Saleta "Wiche", considerado como el padre del olimpismo dominicano, el arquitecto de la creación del parque deportivo y gestor de la sede de los XII Juegos Centroamericanos de 1974.

García Muñoz la pasó a Aida García Repley, nieta del inmortal Enrique Repley Marín, figura emblemática del fomento deportivo desde la década de 1960.

García Repley la pasó a hijos de Roque Napoléon Muñoz, primer dominicano en ser miembro del COI. Su nieta María Laura García Muñoz la llevó hasta José Joaquín Puello Herrera, expresidente del COD y gestor del montaje de los Juegos Panamericanos de 2003.

A la entrada al estadio, Puello la pasó a la exvoleibolista Milagros Cabral, quien luego de un pequeño recorrido la entregó al exaltero Amaury Cordero (único medallista de oro en los XII Juegos).

Cordero la cedió al exbaloncestista José "Boyón" Domínguez y este a la expesista Yudelquis Contreras, quien la encaminó al expelotero Juan "Piñao" Ortiz. Luego la tomó la exbaloncestista Teresa Durán, quien la pasó al propulsor Isaac Ogando, este a al exboxeador Félix Díaz y este al exvelocista paralímpica Robert de los Santos, quien la cedió a Sánchez.

Luego de dar la vuelta a la pista donde en 2003 logró el oro Panamericano ante un estadio, igual de repleto, subió a la tarima al centro del césped, apuntó hacia la llama en el lado este, lo que activó el sistema de luces con drones y se prendió la llama para el certamen que se extenderá hasta el ocho de agosto.