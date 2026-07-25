Vargas da primer oro a Colombia en contrarreloj; México se queda con la plata y el bronce

Walter Vargas (c), de Colombia, medalla de oro; Edgar Cadena (i), de México, medalla de plata; y Sebastián Ruiz, de México, medalla de bronce, posan al finalizar la competencia de contrarreloj individual masculina de ciclismo de ruta durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 este sábado, en Santo Domingo (República Dominicana). ( EFE/ ORLANDO BARRÍA )

El ciclista Walter Vargas dio este sábado el primer oro a Colombia en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe al imponerse en la contrarreloj individual con 47 minutos y 13 segundos, cuyo podio fue completado por los mexicanos Édgar Cadena y Sebastián Ruiz.

Vargas aventajó por más de un minuto (01:46) a Cadena, quien se colgó la medalla de plata con un registro de 48:59.68.

Resultados de la prueba

Otro mexicano, Ruiz, se adjudicó el bronce con un tiempo de 49:07.07.

La prueba transcurrió en el Parque Mirador del Sur, el mayor espacio verde de la capital dominicana.

Declaraciones de Vargas

"Viene muy bien preparado para esta prueba, creo que la confianza en lo que había hecho este años en el Campeonato Panamericano en Colombia este año también contribuyó", expresó Vargas, de 34 años, a EFE.

Nacido en Carmen de Viboral, Vargas también atesora preseas de plata en las ediciones de 2018 y 2023.

"El viento estaba a favor, traté de regular los tiempos. El calor estaba muy fuerte y la humedad también. Eso lo sentí porque alargaron en 20 minutos la salida de la prueba, pero la clave estuvo en no emocionarme, en ir a mis vatios y hacer el buen remate en la última vuelta", describió. EFE

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