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Ana Rosa da el primer oro a la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos

Se impuso a la colombiana María Villalba en la división de los menos 57 kilogramos

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Ana Rosa da el primer oro a la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos
Ana Rosa (JUDOINSIDE)

La judoca Ana Rosa le dio el primer oro a la República Dominicana al vencer en la final de los menos 57 kilogramos a la colombiana María Villalba por ippon a los 3:40 del combate.

Rosa ganó cómoda en cuartos de final al superar a Jimena Arce, de Costa Rica por ausencia de su rival. Siguió con otra victoria sobre Audreys Pacheco (Venezuela) a quien venció por yuko.

La gladiadora es medallista de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y rebotó de un bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la sede de San Salvador 2023.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.