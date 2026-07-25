Ana Rosa da el primer oro a la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos

La judoca Ana Rosa le dio el primer oro a la República Dominicana al vencer en la final de los menos 57 kilogramos a la colombiana María Villalba por ippon a los 3:40 del combate.

Rosa ganó cómoda en cuartos de final al superar a Jimena Arce, de Costa Rica por ausencia de su rival. Siguió con otra victoria sobre Audreys Pacheco (Venezuela) a quien venció por yuko.

La gladiadora es medallista de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y rebotó de un bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la sede de San Salvador 2023.