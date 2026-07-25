Ana Rosa cumple su doble sueño; encabeza el día dorado de RD que se anota en el medallero

La judoca Ana Rosa exhibe su medalla de oro, luego de ganar este sábado la final de los menos 57 kilogramos en el Pabellón de Judo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

La judoca Ana Rosa puso a República Dominicana en el grupo de países medallistas de oro en el primer día de la jornada completa de estos XXV Juegos Centromericanos y del Caribe en el que remo puso al país en la tabla al ofrecer el primer metal a la nación.

La jornada sabatina dejó a República Dominicana con cinco medallas, una de oro, dos de plata y dos de bronce. De esa manera la nación merenguera comienza por el objetivo que tiene en estos Juegos: un quinto lugar. En ese puesto quedó al cerrar la jornada de medallas de este día.

Rosa, medallista panamericana y con bronce centroamericano, escaló a una posición que entendía lo merecía por una actuación por debajo de sus expectativas tres años atrás

Lograda su hazaña, el presidente de la República, Luis Abinader conversó con la laureada atleta.

"Muy orgulloso de que tengas la primera medalla de oro. El país está tan orgulloso y tan complacido con tu actuación " para el país le comunicó el mandatario en una conversación a través del presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz Cáceres.

"Es un honor para mí representar al país y dar esta primera medalla de oro. Todo el sacrificio y todo el trabajo ha valido la pena", comunicó la atleta al mandatario.

Rosa venció en la final de los menos 57 kilogramos por ippón a la colombiana María Villalba. La atleta es medallista de oro de los Juegos Panamericanos de Lima y en esta ocasión elevó su nivel a nivel de esta región luego de quedar con bronce en Santo Domingo 2023.

"Muy contenta de coger esa medalla de oro aquí en mi casa, los Juegos Centroamericanos me debían esta medalla y hoy la he conseguido", señaló.

Villalba y Rosa se han visto en otras ocasiones y cada una se ha ganado en diferentes momentos. La primera que cometiera "ese fallito" se quedaría con la derrota. Ahora ella disfruta su oro y además el beneficio de recibir 300 mil pesos por el logro.

Ese dinero, dijo la francomacorisana, lo dedicará a terminar de construir la casa de su madre y así completar su "sueño": ganar el oro y la vivienda de su progenitora.

Estafanía Soriano y el remo

La también judoca Estefanía Soriano se quedó con la medalla de plata luego de caer en la final de los menos 48 kilogramos ante la mexicana Edna Carrillo.

El torneo de judo se disputa en el Pabellón de ese deporte, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Era una candidata idónea para el oro, pero falló ante su rival. Soriano, debido a una operación de una de sus piernas, se perdió los Juegos de San Salvador 2023.

La monteplateña cayó ante Némesis Candelo (Panamá) por yuko.

Más temprano en el día, Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez conquistaron la medalla de plata en un salto de calidad con respecto a San Salvador 2023. En esa ocasión, la dupla quedó con medalla de bronce.

Esta vez finalizaron con tiempo de 5:56.21 para apoderarse del segundo lugar, detrás de José Guipe y César Amaris (Venezuela), que dominaron con 6:48.30; el bronce fue para Rafael Mejía y Roberto Ahumada (México) con 6:59.74.

El judo dio más

Diego García, otro candidato a disputar el metal principal, batalló para al menos quedarse con el bronce al superar a Adiel Carrión (Puerto Rico) por ippón en la división de menos 60 kilogramos.

Luego Samantha Josefa se impuso a Leomarisi Ruiz (Venezuela) en la división de los menos 52 kilogramos.

Hardt, Zamburek y Beltrán

Nick Hardt dispuso por doble 6-1 del cubano Denilso Martínez en un partido sin mayores complicaciones en la ronda de octavos de final del torneo de tenis de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Hardt ganó medalla de oro en la pasada edición de 2023 en San Salvador 2023 y busca defender su presea en este campeonato que se disputa en el complejo deportivo de tenis del Parque del Este.

Hard enfrentará en cuartos de final a Oscar Martínez (Venezuela).

Peter Bertrán venció con marcador (6-2, 6-2) al curazoleño Aydan Gómez en partido de la ronda de octavos de final y ahora en cuartos enfrentará a Yannik Álvarez.

En femenino, Ana Zamburek tuvo un partido batallado en el primer set para finalmente imponrrse 6-4-6-1 a Natalie Espinal (Honduras) en otro partido de octavos de final.

Zamburek enfrentará a María Rivera (Guatemala), en una hora por definir.

Aguas abiertas

En la prueba 10 kilómetros individual masculino, Wander de la Rosa finalizó en el puesto sexto con dos horas, cinco minutos y 34 segundos, una prueba que dominó Paulo Strehlke (México) (2:02:34.0); la plata fue para Jeison Rojas (Costa Rica) con 2:05:03 y el bronce Deigo Obele (México) con 2:05:07.