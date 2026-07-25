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Nick Hardt avanza a cuartos de final en el torneo de tenis de los Centroamericanos

Venció al cubano Denilso Martínez por doble 6-1

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Nick Hardt avanza a cuartos de final en el torneo de tenis de los Centroamericanos
En esta imagen de archivo, el dominicano Nick Hardt devuelve una pelota frente al letón Robert Strombachs en un partido de Copa Davis. (EFE / ORLANDO BERRÍA)

Nick Hardt dispuso por doble 6-1 del cubano Denilso Martínez en un partido sin mayores complicaciones en la ronda de octavos de final del torneo de tenis de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Hardt ganó medalla de oro en la pasada edición de 2023 en San Salvador 2023 y busca defender su presea en este campeonato que se disputa en el complejo deportivo de tenis del Parque del Este.

Avance en el torneo

El jugado dominicano ganó un 95% de sus puntos con el primer saque.

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  • Su victoria lo lleva a los cuartos de final, ronda que se jugará a partir de las nueve de la mañana de este sábado.
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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.