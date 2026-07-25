Nick Hardt avanza a cuartos de final en el torneo de tenis de los Centroamericanos
Venció al cubano Denilso Martínez por doble 6-1
Nick Hardt dispuso por doble 6-1 del cubano Denilso Martínez en un partido sin mayores complicaciones en la ronda de octavos de final del torneo de tenis de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Hardt ganó medalla de oro en la pasada edición de 2023 en San Salvador 2023 y busca defender su presea en este campeonato que se disputa en el complejo deportivo de tenis del Parque del Este.
Avance en el torneo
El jugado dominicano ganó un 95% de sus puntos con el primer saque.
- Su victoria lo lleva a los cuartos de final, ronda que se jugará a partir de las nueve de la mañana de este sábado.