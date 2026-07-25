¡Plata para RD! Estefanía Soriano sube al podio en judo

La judoca panameña Némesis Candelo se llevó la medalla de oro en la división de los menos 48 kilogramos femeninos al vencer a la dominicana Estefanía Soriano, quien logró la plata.

Candelo ganó por yuko ante su rival dominicana.

Soriano, de 29 años, comenzó la ruta de su medalla al vencer en la mañana a la mexicana Edna Carrillo por un ippon; en semifinales dispuso de la venezolana Gabriela Miranda por la misma vía.

La nativa de Monte Plata es medallista de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y de bronce en Santiago de Chile 2013 (equipo mixto).

Candelo, 23 años, fue la abanderada de su país. Compitió en la República Dominicana en la Copa Panamericana Junior, en Punta Cana en abril de 2021. Más recientemente, en 2025 ganó la medalla de oro de los Juegos Bolivarianos.

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