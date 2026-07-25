×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Santo Domingo 2026
Santo Domingo 2026

¡Plata para RD! Estefanía Soriano sube al podio en judo

La quisqueyana ganó oro en los Juegos de Barranquilla 2016, pero falló en reconquistar el oro

  • Carlos Sánchez G. - Twitter
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Expandir imagen
¡Plata para RD! Estefanía Soriano sube al podio en judo
Estefanía Soriano (FUENTE EXTERNA)

La judoca panameña Némesis Candelo se llevó la medalla de oro en la división de los menos 48 kilogramos femeninos al vencer a la dominicana Estefanía Soriano, quien logró la plata.

Candelo ganó por yuko ante su rival dominicana.

Soriano, de 29 años,  comenzó la ruta de su medalla al vencer en la mañana a la mexicana Edna Carrillo por un ippon; en semifinales dispuso de la venezolana Gabriela Miranda por la misma vía.

  • La nativa de Monte Plata es medallista de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y de bronce en Santiago de Chile 2013 (equipo mixto).

Candelo, 23 años, fue la abanderada de su país. Compitió en la República Dominicana en la Copa Panamericana Junior, en Punta Cana en abril de 2021. Más recientemente, en 2025 ganó la medalla de oro de los Juegos Bolivarianos

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.