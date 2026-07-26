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Ana Zamburek avanza a semis en el torneo de tenis femenino de los Centroamericanos y del Caribe

Necesitó de tres sets para ganar su boleto a luchar por avanzar a la ronda final

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Ana Zamburek avanza a semis en el torneo de tenis femenino de los Centroamericanos y del Caribe
Ana Zamburek avanzó a semifinales en el torneo de tenis femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al ganar su partido de este domingo en el Centro del Tenis del Parque del Este. (TEAM DOM)

Ana Zamburek avanzó a la ronda semifinal del torneo de tenis femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe luego de derrotar en tres sets a María Rivera, de Guatemala.

Fue un exigido encuentro para ambas competidoras. La dominicana se llevó la mejor parte con un 6-4, 3-6 y 7-5 en un esfuerzo de tres horas y nueve minutos en la cancha de tenis del complejo del Parque del Este.

Las rondas semifinales comienzan a partir de las 9 de la mañana del marte.

La dominicana ganó el 55 por ciento de los puntos con su primer saque, ante un 62 por ciento de su rival, quien también sacó mejor que ella en el segundo saque (69% contra 59%).

Fue un partido ajustado, pero al final la merenguera dominó los últimos puntos del tercer set para definir el triunfo a su favor.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.