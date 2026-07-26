×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Santo Domingo 2026
Santo Domingo 2026

¡Histórico! República Dominicana alcanza las mil medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Francesca Pigozzi ofreció las dos medallas que completan la cifra histórica para el país

  • Carlos Sánchez G. - Twitter
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Expandir imagen
¡Histórico! República Dominicana alcanza las mil medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe
Francesca Pigozzi ganó dos medallas de bronce en esquí náutico. (FUENTE EXTERNA)

La República Dominicana alcanzó las mil medallas ganadas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El esquí náutico ofreció dos medallas de bronce con lo cual se alcanzó la privilegiada marca histórica, donde la dominicana Francesca Pigozzi ofreció las dos preseas para redondo número de metales.

Según el conteo del Comité Olímpico Dominicano, el país comenzó estos juegos Santo Domingo 2026 con 993 medallas acumuladas.

Dominicana cerró con cinco el sábado y sumó estas dos de este domingo.

Pigozzi en la modalidad de figuras femenino ganó bronce con un total de 1,870 puntos, una prueba que dominó Daniela Verswyvel (Colombia) con 7,310 puntos, quien ganó el oro y Martina Piedrahita (Colombia) con 3,710 puntos.

En salto femenino, Pigozzi quedó con bronce (18.5), en la competencia en la que Colombia hizo otro doblete con Piedrahita y Verswyvel.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.