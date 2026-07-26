Wilfrido de la Cruz capturó el tercer oro dominicano en taekwondo en los Juegos Centrocaribeños

Wilfrido de la Cruz, izquierda, conecta al hondureño Derek Midence durante el combate final. ( FUENTE EXTERNA )

Wilfrido de la Cruz otorgó la tercera medalla de oro a la representación dominicana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe al imponerse en la final de los -54 kilos del torneo de taekwondo, este domingo.

De la Cruz dio cuenta del hondureño Derek Midence por 2-0 en la pelea disputada en el Pabellón de Combates del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Para llegar al desenlace final, De la Cruz se impuso al guatemalteco Diego Reyes y en semifinal derrotó al mexicano Sebastián Echavarría.

De la Cruz debuta en competencias del Ciclo Olímpico, parte del relevo que ha tomado la antorcha.

Se trata de la tercera medalla dorada que alcanza la delegación dominicana tras las conquistadas por las judocas Ana Rosa y Esmeralda Damiano.

Las mil medallas

En la jornada dominical, la República Dominicana alcanzó las mil medallas ganadas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El esquí náutico ofreció dos medallas de bronce con lo cual se alcanzó la privilegiada marca histórica, donde la dominicana Francesca Pigozzi ofreció las dos preseas para redondo número de metales.

Según el conteo del Comité Olímpico Dominicano, el país comenzó estos juegos Santo Domingo 2026 con 993 medallas acumuladas.

Dominicana cerró con cinco el sábado y sumó estas dos de este domingo.

Pigozzi en la modalidad de figuras femenino ganó bronce con un total de 1,870 puntos, una prueba que dominó Daniela Verswyvel (Colombia) con 7,310 puntos, quien ganó el oro y Martina Piedrahita (Colombia) con 3,710 puntos.

En salto femenino, Pigozzi quedó con bronce (18.5), en la competencia en la que Colombia hizo otro doblete con Piedrahita y Verswyvel.