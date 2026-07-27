Del estadio al mundo digital: inauguración de Centroamericanos 2026 impactó en redes sociales

La ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue ampliamente elogiada por su despliegue artístico y visual. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no solo iluminó el Estadio Olímpico Félix Sánchez, sino que también se trasladó con fuerza al entorno digital, donde alcanzó una exposición estimada de 134.8 millones y convirtió el inicio de la cita regional en una de las conversaciones más amplias en redes y plataformas.

De acuerdo con las cifras divulgadas este lunes por el comité organizador, con base de datos de la plataforma especializada en monitoreo de medios y escucha social impulsada por inteligencia artificial Brand24, la apertura de los Juegos el pasado viernes registró "un crecimiento significativo de la conversación en internet, especialmente en las menciones de carácter favorable".

El mayor impacto, según los datos presentados por la organización, se produjo en las redes sociales, con un alcance estimado de 110,535,832, equivalente a cerca del 82 % de la exposición total, mientras que otros 24,301,888 impactos se generaron fuera de esas plataformas.

"Estos resultados reflejan que la inauguración trascendió el escenario y la transmisión televisiva para instalarse en la conversación digital, impulsada en gran medida por contenidos generados y compartidos por los propios aficionados", resaltan los organizadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/whatsapp-image-2026-07-24-at-105952-pm-f5e32241.jpeg La ganadora del Gran Soberano, Maridalia Hernández, fue una de las artistas presentes en la ceremonia de inauguración. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Asimismo, el informe destacó la participación espontánea de miles de usuarios, que compartieron fotografías, videos, comentarios y reacciones sobre la ceremonia, ampliando la difusión del evento más allá de los canales oficiales y de la cobertura de los medios de comunicación.

Capacidad probada

A juicio del comité organizador, ese comportamiento "evidencia la capacidad de los Juegos para generar una conversación orgánica en torno a la principal competición multideportiva de Centroamérica y el Caribe", precisamente en una edición con un significado especial al coincidir con el centenario del certamen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/whatsapp-image-2026-07-24-at-100200-pm-a1d80267.jpeg Miles de personas asistieron a la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

El informe de Brand24, citado por la organización, estimó además en 15,733,768 dólares el valor publicitario equivalente (VPE) de la exposición obtenida, indicador que, según los datos divulgados, creció un 203 %.

Asimismo, la conversación alcanzó un Presence Score, indicador utilizado para medir el nivel de presencia, visibilidad y notoriedad que un tema alcanza en internet y en las redes sociales, de 69 sobre 100.

Con las competencias ya en marcha y miles de deportistas ya en acción en Santo Domingo 2026, los organizadores confían en que el interés despertado por la ceremonia inaugural se mantenga durante el desarrollo de unos Juegos que celebran cien años de historia y reúnen a delegaciones de toda Centroamérica y el Caribe.