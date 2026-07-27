Bernardo Pié logra el oro en taekwondo

Bernardo Pie conquistó la medalla de oro en la categoría de -74 kilogramos del taekwondo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Resultados de la final

El dominicano derrotó al puertorriqueño Adrián Benítez por dos asaltos a cero. El primer round concluyó 3-1, mientras que el segundo finalizó con un amplio 26-2, asegurándole el título de campeón centroamericano y del Caribe.

El camino de Pié

En su debut, Pié superó al colombiano Damián Gil por 2-0. Posteriormente, necesitó disputar los tres asaltos para imponerse al mexicano José Nava en las semifinales y avanzar a la final por la medalla de oro.

Su palmarés

Pie logró medallas de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023 en los (-68kg), y la obtenida en esta edición es su tercera medalla de oro centroamericana, logró la presea dorada en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.