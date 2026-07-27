×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Santo Domingo 2026
Santo Domingo 2026

Bernardo Pié logra el oro en taekwondo

Venció al boricua Adrián Benítez en el combate final

    Expandir imagen
    Bernardo Pié logra el oro en taekwondo
    Bernardo Pie (FUENTE EXTERNA)

    Bernardo Pie conquistó la medalla de oro en la categoría de -74 kilogramos del taekwondo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    Resultados de la final

    El dominicano derrotó al puertorriqueño Adrián Benítez por dos asaltos a cero. El primer round concluyó 3-1, mientras que el segundo finalizó con un amplio 26-2, asegurándole el título de campeón centroamericano y del Caribe.

    RELACIONADAS

    El camino de Pié

    • En su debut, Pié superó al colombiano Damián Gil por 2-0. Posteriormente, necesitó disputar los tres asaltos para imponerse al mexicano José Nava en las semifinales y avanzar a la final por la medalla de oro.

    Su palmarés

    Pie logró medallas de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023 en los (-68kg), y la obtenida en esta edición es su tercera medalla de oro centroamericana, logró la presea dorada en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.  

     
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.