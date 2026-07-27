Paolo Pigozzi ganó el oro en esquí náutico y su hermano Andrea la plata para Dominicana

Paolo Pigozzi culmina su participación con la que aseguró el metal aurífero en el certamen regional. ( FUENTE EXTERNA )

En una jornada histórica para la delegación anfitriona de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, los hermanos Paolo Pigozzi y Andrea Pigozzi firmaron un memorable 1-2 para la República Dominicana al conquistar las medallas de oro y plata, respectivamente, en la modalidad Overall del esquí náutico.

La competencia, celebrada en las aguas del Catalina Water Ski Lake en Boca Chica, demostró el alto nivel técnico de los atletas locales frente a los mejores exponentes de la región.

La prueba de Overall (que combina los resultados acumulados de las disciplinas de Slalom, Figuras y Salto) mantuvo a los espectadores en expectativa hasta la última rotación.

Paolo Pigozzi se coronó campeón centrocaribeño al acumular un total de 2,092.70 puntos. Logró actuaciones consistentes en cada prueba, registrando 956.52 puntos en Slalom, 451.31 en Figuras y un sólido desempeño en la rampa de Salto con 684.87 puntos.

Andrea Pigozzi aseguró el segundo lugar del podio tras sumar 2,033.87 puntos totales. Destacó enormemente al conseguir la puntuación perfecta (1,000 puntos) tanto en la ronda de Slalom como en la de Salto.

Patricio Font (México) completó el podio internacional con un acumulado final de 1,967.39 puntos para llevarse el metal de bronce.

Con estas medallas, el equipo dominicano de esquí náutico continúa consolidando una de sus actuaciones más laureadas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, llenando de júbilo a la fanaticada local.

Hasta la jornada del lunes, el esquí ha aportado seis medallas a la delegación quisqueyana; un oro, una plata y cuatro bronce.