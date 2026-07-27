Dos medallas de oro y un hito: Dominicana llega a las mil medallas

Esmeralda Damiano reacciona luego de ganar el oro del judo de los menos 70 kilogramos al vencer a la venezolana Eliana Aguiar este domingo en el Pabellón de Judo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. ( SAMIL DOMINICI MATEO )

La República Dominicana se convirtió en el sexto país en alcanzar las mil medallas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un hito que se concretó con las dos medallas de bronce conquistadas por Francesca Pigozzi en esquí acuático.

El logro llegó este domingo, cuando el país cosechó dos medallas de oro y seis de bronce para elevar su cosecha a tres preseas doradas, dos de plata y ocho de bronce, manteniéndose en el quinto lugar del medallero, posición con la que inició la jornada.

Esmeralda Damiano Guerrero (judo) y Wilfrido de la Cruz (taekwondo), la grata sorpresa de la delegación dominicana, se proclamaron campeones al imponerse en las divisiones de menos de 70 kilogramos y menos de 54 kilogramos, respectivamente.

La domínico-suiza Damiano Guerrero, quien decidió competir por la República Dominicana, conquistó el oro al vencer en la final a Eliana Aguiar (Venezuela) por waza-ari.

La judoca aseguró temprano su avance a la final al ganar sus dos primeros combates por ippón. Primero derrotó a Tracy Arias (Honduras) a los 41 segundos de iniciado el combate y luego a Katia Castillo (México) a los 2:48 minutos de pelea, de los cuatro reglamentarios.

"Es un logro muy grande que me puede acercar a la meta más grande, que son las Olimpíadas", dijo entre lágrimas la judoca, quien confesó que debió superar sus problemas de confianza.

"Lo mío es mental en todos los combates. Tengo problemas porque no confío tanto en mí, pero hoy obviamente le pedí a Dios su ayuda, su calma y tengo que decir la verdad: Dios es grande".

De la Cruz ganó la final por 2-0 (dos rounds). En el segundo asalto debió remontar después de comenzar en desventaja 10-2, pero, tras escuchar las indicaciones de su técnico Manuel Matos, terminó imponiéndose 18-10.

El oro sorpresivo

La victoria de De la Cruz llega en un buen momento para el taekwondo dominicano, justo cuando figuras como Katherine Rodríguez y Moisés Hernández se despiden de la selección nacional. Con apenas 18 años, su presea lo coloca desde temprano como una de las principales esperanzas de ese deporte.

Desde ya pone su enfoque en los Juegos Olímpicos de Lima 2027.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/wilfredo-de-la-cruz-oro-en-juegos-26726-aea7b814.jpeg Wilfredo de la Cruz exhibe su medalla de oro tras ganarla est domingo 26 de julio de 2026 en la división de los 54 kilogramos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (FUENTE EXTERNA)

"Estos son mis primeros Juegos Centroamericanos y pude conseguir la medalla de oro, pero, con Dios mediante, vamos a Lima y también creo que voy a poder conseguir esa medalla de oro", expresó.

La propia Federación Dominicana de Taekwondo lo proyecta como una futura figura. "Ese peso está sobre mis hombros, pero tengo que cargar con él y demostraré que sí soy un prospecto", afirmó el peleador, observado desde las gradas por sus padres, Miguelina Esteban y Wilfredo de la Cruz.

Luego de dos meses alejado de su familia, uno de los mayores sacrificios que asegura haber hecho, además de "dar el peso", espera disfrutar de una comida preparada por su madre: la tradicional bandera dominicana, con arroz blanco, habichuelas y pollo guisado.

Los medallistas de bronce

El medallero dominicano también se amplió con dos bronces más en judo.

Maikor Louis derrotó por ippón al venezolano Andrés Pariche para quedarse con la medalla de bronce, resultado que supo a poco luego de ser considerado candidato al oro. Por su parte, Creymarlin Valdez venció a Cindy Mera (Venezuela) por yuko para asegurar otra presea de bronce.

También subieron al podio Cristofer Reyes, en los menos de 58 kilogramos, y Nahomy Víctor, en los menos de 53 kilogramos, ambos con medallas de bronce.

Pigozzi completa la cifra histórica

Francesca Pigozzi aportó dos medallas de bronce en esquí acuático, resultados con los que la República Dominicana alcanzó las mil medallas en su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con esta marca, el país se une a Cuba, México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico como las únicas naciones que han llegado a esa cifra histórica.

Según el Comité Olímpico Dominicano, la delegación inició estos Juegos con un acumulado de 993 medallas históricas.