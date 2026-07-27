×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Santo Domingo 2026
Santo Domingo 2026

El remero Ignacio Vásquez gana medalla de plata en los Centroamericanos y del Caribe

Es su segundo metal después de conquistar otra en pareja

  • Carlos Sánchez G. - Twitter
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Expandir imagen
El remero Ignacio Vásquez gana medalla de plata en los Centroamericanos y del Caribe
Ignacio Vásquez. (CORTESÍA YUNIOR FÉRNÁNDEZ)

El remero Ignacio Vásquez aportó una medalla de plata al medallero dominicano al finalizar en segundo lugar en la prueba de un par de remos cortos masculino.

El dominicano vuelve a colocar su nombre en la historia al dominar la competencia en el Centro de Remo y Canotaje (Presa de Rincón), de Bonao, provincia Monseñor Nouel. Vásquez finalizó con registro de 7:25.69.

El mexicano  Alexis López conquistó la presea de oro con tiempo de 7:23.11. El bronce fue para el cubano Leduar Suárez (7:32.53).

Vásquez, junto a Carlos Rodríguez, ofrecieron la primera medalla de los Juegos a Dominicana al ganar la prueba de doble par de remos cortos ligero el pasado día 25, la primera fecha de finales de estos XXV Juegos.

Para República Medalla es su medalla número 16 conquistada en esta cita, luego de las dos de bronce ganadas hoy por Willem Bouma y Andrea Reyes, ambos en wakeboard femenino.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.