El remero Ignacio Vásquez gana medalla de plata en los Centroamericanos y del Caribe

El remero Ignacio Vásquez aportó una medalla de plata al medallero dominicano al finalizar en segundo lugar en la prueba de un par de remos cortos masculino.

El dominicano vuelve a colocar su nombre en la historia al dominar la competencia en el Centro de Remo y Canotaje (Presa de Rincón), de Bonao, provincia Monseñor Nouel. Vásquez finalizó con registro de 7:25.69.

El mexicano Alexis López conquistó la presea de oro con tiempo de 7:23.11. El bronce fue para el cubano Leduar Suárez (7:32.53).

Vásquez, junto a Carlos Rodríguez, ofrecieron la primera medalla de los Juegos a Dominicana al ganar la prueba de doble par de remos cortos ligero el pasado día 25, la primera fecha de finales de estos XXV Juegos.

Para República Medalla es su medalla número 16 conquistada en esta cita, luego de las dos de bronce ganadas hoy por Willem Bouma y Andrea Reyes, ambos en wakeboard femenino.