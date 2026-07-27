El judoca José Nova gana su semifinal y buscará su primer oro esta tarde en su historia

El judoca José Nova derrotó por ippón al mexicano Sergio del Sol para asegurarse una plata y luchar por el oro la tarde de este lunes en el torneo de este deporte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El torneo se disputa en el Pabellón de Judo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El dominicano aseguró su puesto en la división de los más 100 kilogramos.

En este lugar, Nova buscará su sueño dorado después de conquistar una plata en los Centroamericanos de Barranquilla 2018 y un bronce en los de San Salvador 2023.

Se une a Robert Florentino, quien un poco más temprano también registró su nombre en la final.