¿Quieres ver a las Reinas? Así funciona la venta de boletas para los Juegos de Santo Domingo 2026
Para más de 40 deportes, no es necesario adquirir boletas; basta con presentarse al afoto
Los aficionados que asistirán a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 deberán tener presente que las boletas para los deportes de pago no se venderán por partido individual, sino por jornada completa de competencia.
La modalidad permitirá disfrutar de todas las actividades programadas para ese deporte durante la sesión adquirida.
La medida será aplicada en disciplinas como la natación, los clavados, la natación artística, el atletismo de pista, el béisbol y el voleibol de sala femenino, mientras que el baloncesto masculino será incorporado próximamente al sistema de boletería.
En el caso del voleibol femenino, uno de los deportes de mayor seguimiento por parte del público dominicano gracias a las actuaciones de las Reinas del Caribe, los fanáticos no tendrán que comprar una entrada para cada encuentro.
Por el contrario, al adquirir una boleta para una determinada jornada tendrán acceso a todos los partidos programados para ese bloque del día.
Es decir, si la selección dominicana disputa uno de los encuentros incluidos en esa jornada, el público podrá verlo con la misma entrada, junto a los demás partidos contemplados en el calendario para esa sesión.
La misma modalidad será aplicada en los demás deportes de pago, donde las boletas corresponden a una jornada de competencia y no a una prueba o encuentro específico.
Jornadas de competencia y de medallas
Durante los días regulares de competencia se venderá una boleta por toda la jornada.
En las fechas en que se definan medallas, las competencias estarán divididas en dos sesiones: una matutina (AM) y otra vespertina (PM), por lo que el espectador deberá adquirir la entrada correspondiente al bloque horario al que desea asistir.
Cada boleto permitirá el acceso únicamente a la sesión indicada.
Precios de las boletas
Antes de adquirir su entrada, los organizadores recomiendan consultar la programación oficial para conocer qué competencias, partidos o finales forman parte de la jornada seleccionada.
Deportes que requieren boleta
Los deportes con boletería pagada son natación con sus disciplinas de natación velocidad, artística y clavados; atletismo (pista), béisbol, voleibol de sala femenino y baloncesto masculino.
Más de 50 deportes serán gratuitos
La mayor parte del programa deportivo de Santo Domingo 2026 tendrá acceso libre para los aficionados.
Entre las disciplinas gratuitas figuran el polo acuático, que finalizó el domingo, ajedrez, bádminton, baloncesto femenino, baloncesto 3x3, balonmano, boxeo, todas las modalidades del ciclismo, esgrima, fútbol, gimnasia, halterofilia, hockey, judo, karate y luchas.
También netball, patinaje, pentatlón moderno, racquetbol, remo, rugby 7, softbol, squash, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol de sala masculino y voleibol de playa, entre otras disciplinas.
No obstante, los organizadores precisaron que el acceso a estos eventos dependerá de la capacidad de cada instalación.
No será necesario retirar una boleta ni realizar una reserva previa, pero el ingreso estará sujeto al aforo disponible al momento de la llegada del público.
Dónde comprar las boletas
Las entradas podrán adquirirse de manera digital a través de UEPA Tickets, así como en los puntos de venta autorizados ubicados en establecimientos de Supermercados Nacional y Jumbo.
Entre ellos figuran Jumbo Luperón, Ágora, Megacentro, Carretera Mella, San Isidro, Patio Embajada y Merca Jumbo Núñez, además de las sucursales de Nacional Bella Vista Mall, Rómulo Betancourt, Independencia, Sarasota, 27 de Febrero, El Millón, Lope de Vega, Plaza Central, Máximo Gómez, Tiradentes, Arroyo Hondo, Metro Plaza y Camino Chiquito.
También estarán disponibles en la oficina principal de UEPA Tickets, ubicada en la avenida Núñez de Cáceres número 11, edificio Equinox, primer nivel.
Los organizadores aconsejan verificar previamente la disponibilidad del evento en el punto de venta seleccionado o realizar la compra en línea, donde también podrá consultarse la programación de cada jornada para conocer los partidos o pruebas incluidos en la entrada adquirida.