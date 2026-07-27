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Robert Florentino asegura plata y va a disputar el oro del judo en los Centroamericanos

El judoca disputará la final esta tarde en el Pabellón de Judo del Centro Olímpico

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Robert Florentino asegura plata y va a disputar el oro del judo en los Centroamericanos
Robert Florentino (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE JUDO)

El judoca Robert Florentino venció al cubano Naysdel Cardoso García por ippón en la ronda semifinal para asegurar medalla de plata en la división de los menos 90 kilogramos del torneo de judo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El nativo de San Juan de la Maguana ganó por ippón a los 1:32 minutos de comenzar el combate, de los 4 minutos que plantea el combate.

Con su triunfo asegura su tercera medalla en un escenario de este nivel luego de ganar plata en los Juegos de Barranquilla 2018 y otra similar en los de San Salvador 2023.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.