Zamburek y Hardt buscarán hoy el boleto a la final del tenis en Santo Domingo 2026

Ana Zamburek (izquierda) y Nick Hardt buscan ser finalistas en el tenis de los Juegos. ( FUENTE EXTERNA )

La emoción del pueblo dominicano crece al respaldar sus atletas en una tercera jornada en la que también aumentan las posibilidades de medallas.

Hoy, el tenis puede asegurar dos platas, mientras que seis atletas de taekwondo salen al tatami en busca de preseas.

La jornada comienza a las 10:00 a.m. cuando en la cancha central del Parque del Este, Nick Hardt se mida al colombiano Alejandro Arcila, un encuentro en el que el quisqueyano buscará la final para revalidar el oro que ganó en San Salvador 2023.

"Para este lunes, lo más importante para mí es la cabeza. Mantenerme firme y positivo mentalmente en los puntos importantes del juego", dijo Hardt a Diario Libre.

Víctor Estrella es el tenista duartiano con más medallas de oro en el certamen para países bañados por el mar Caribe y el Atlántico insular, luego de proclamarse campeón en Mayagüez 2010, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018.

Mientras que en la rama femenina, Ana Zamburek, de padre checo y madre dominicana, buscará extender su actuación de ensueño con un puesto en la final, si logra vencer a la mexicana Julia García.

"He soñado mucho con este momento. Desde que debuté en los Centroamericanos hace cuatro años ha cambiado mucho, incluso me gustaría probar el profesionalismo por un tiempo, y este paso, es para decirme a mí misma que sí puedo", afirmó la atleta de 23 años.

Medallas en el tatami

El taekwondo, que ya le entregó al país ayer una medalla de oro y dos de bronce, presenta en su calendario de hoy a seis atletas locales que aumentan las posibilidades de aumentar el medallero.

A las 10:00 a.m. Pedro Martínez se enfrenta a Alejandro Flores de Costa Rica en la categoría de menos de 80 kilogramos.

A las 10:20, en la categoría de menos de 74 Kg, Bernardo Pié, hermano del medallista olímpico Luis Pié, se mide al colombiano Damián Gil.

Luego a las 10:50, Wander González choca contra el cubano Ángel Fernández, en la categoría -68 kg.

En la rama femenina, cercano al mediodía, Betsabé Hazoury abre la acciones por las dominicanas en la categoría -67 kg cuando se mida a la salvadoreña Jennifer Roldan.

En los -62 kg, Mayerlin Mejía enfrenta la venezolana Alexmar Sulbarán y Andrialis Bonilla se mide a la mexicana Fabiola Villegas (-57).

Otros deportes como el golf, tienen a Willy Pumarol que busca romper un múltiple empate del que es parte en el segundo lugar que hoy juega su tercera y última jornada de fase regular. Pumarol tuvo tres birdies y un bogey para cerrar la segunda ronda con 70 golpes, 2 bajo par.

Presencia de RD

Otros deportes que entregan medalla durante este lunes en los Juegos, en los que también habrá atletas dominicanos en acción, son boliche, ciclismo de pista, ecuestre, judo, patinaje artístico libre y patinaje artístico danza, tiro con arco y tiro escopeta. Los Juegos se extenderán hasta el ocho de agosto.