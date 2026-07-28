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Nick Hardt
Nick Hardt

El tenista Nick Hardt conquista el oro y se convierte en doble campeón Centroamericano y del Caribe

Hardt terminó como el ganador de la final masculina, luego de que su riival colombiano Juan Sebastián Gómez, se retirara por lesión

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    El tenista Nick Hardt conquista el oro y se convierte en doble campeón Centroamericano y del Caribe
    Nick Hardt en un momento de acción en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (FUENTE EXTERNA)

    El tenista dominicano Nick Hardt se coronó campeón de tenis de campo luego de que su rival, el colombiano Juan Sebastian Gomez, se retirara por una lesión.

    "No era la manera en la que quería ganar esta medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sin embargo, quiero enviarle mucha fuerza y desearle una pronta recuperación a mi oponente. Es un gran jugador y le deseo mucha suerte en el futuro", aseguró Hardt en declaraciones a la prensa.

    El atleta afirmó tener "sentimientos encontrados" porque no es la manera en la que quería ganar el partido. Pero que piensa en todo el esfuerzo que ha realizado durante su participación en los juegos y cree que fue bastante positiva. 

    "Fue una semana muy intensa y tengo que reflexionar sobre todo lo vivido. Estoy muy feliz de haber conseguido otra medalla de oro para la República Dominicana", comentó el tenista.

    De esta manera, Hardt revalida el oro que ganó en San Salvador 2023. 

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    Infografía
    El dominicano Nick Hardt festeja junto a su equipo y seguidores la medalla de oro obtenida en tenis de campo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

    Se prepara para otros torneos

    El joven deportista afirmó que se mantendrá preparándose para traer más medallas internacionales para el país en el futuro cercano.

    • "Iremos a Wimbledon e intentaremos mejorar nuestro desempeño en el Abierto de Australia del próximo año", dijo Hardt.
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    Por último, aprovechó para agradecer a su familia y amigos por el apoyo, y también a Sosua, su pueblo natal, por haberlo apoyado desde el inicio del torneo.

    "Le dedicó esta medalla a mi familia. Gracias a mis amigos, a mi familia y, por supuesto, a toda la República Dominicana. También estoy  muy agradecido con toda la gente de Sosúa, mi pueblo natal, que estuvo siguiendo cada partido y viviendo cada momento, y también con todas las personas que pudieron venir hoy a apoyarnos", concluyó el medallista.

    TEMAS -

      Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.