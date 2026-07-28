La adquisición de metales fue significativa para la República Dominicana; 19 (3-4-12) es un buen número, pero más que eso, fue el nivel de medallas históricas conquistadas por diferentes deportes, en una jornada en la que judo y taekwondo concluyeron su participación en estos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El esquí náutico terminó como la gran sorpresa por su total de metales (12), que antes de su despedida aportó tres de oro, una cifra histórica para este deporte con preseas nunca antes obtenidas.

A este deporte se une el surf, con su medalla de bronce obtenida por Leoni Perthold (stand up paddle) en Playa Escondida en Cabarete, Puerto Plata, la primera de este deporte en su historia, como el bronce conquistado por Javier Núñez en natación, el primer metal en esa corta distancia que obtiene este deporte.

La jornada del martes también marcó la despedida de dos grandes atletas con ruta a la inmortalidad: Katherine Rodríguez y Moisés Hernández, el segundo con un bronce.

Así de fructífera fue la trayectoria del martes para República Dominicana.

Esas medallas se unen a la del ajedrez ganada por Josué Araujo Sánchez, la primera del país en un certamen de este nivel.

Esquí náutico

Apoyada en la actuación del esquí náutico, Dominicana se mantiene en el quinto puesto, amenazante contra Venezuela en la lucha por el cuarto. Al mediodía de ayer, incluso llegó a sacar ventaja por una medalla, ofrecida por Robert Pigozzi en esquí náutico.

Este deporte, junto al judo, son los únicos con tres de oro luego de los cuatro días de competición de estos XXV Juegos.

"Los muchachos se prepararon fuertemente desde que nos enteramos que íbamos a formar parte de los Centroamericanos", dijo a Diario Libre Niurkis Perdomo, mánager del equipo de esquí náutico. "Nosotros estábamos seguros que íbamos a tener esos logros", agregó.

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Por sus ocupaciones, Perdomo había prestado poca atención al medallero y desconocía el soporte brindado por el mismo a su país. "No había tenido tiempo de ver nada porque estuvimos sometidos a nuestro evento, estamos súper orgullosos de los muchachos".

Perthold y Valdez

En su playa, frente a su madre, sus hermanos y su comunidad, Perthold logró una hazaña que ella desconocía. Ahora cuando se hable de surf y la primera medalla, siempre habrá que mencionarla a ella.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/surf-leoni-perthold-surfista-b271d74b.jpeg Leoni Perthold (FUENTE EXTERNA)

"Nunca lo había visto así, pero ahora que lo dices, la verdad que me pone aún más contenta", dijo la surfista a Diario Libre. "Es algo que me motiva porque sé que el surf va a seguir creciendo".

Su deporte atraviesa o pasó por una crisis administrativas, pero ese hecho tampoco la desconcentró.

Valdez, miembro del equipo de relevo combinado que ganó bronce en San Salvador 2023, ahora tiene una medalla en solitario en los 50 metros estilo libre, por demás la primera, en un deporte que llegó con una decena de medallas en toda su historia.

Hernández y Rodríguez

Los dos peleadores de taekwondo se despiden de su deporte tras un largo recorrido, luego de una brillante carrera deportiva. Hernández se dedicará a la medicina y Rodríguez a la sicología.