Medallas mañaneras: esquí náutico da otra medalla con Francesca Pigozzi; remo gana bronce

Francesca Pegozzi, temprano esta mañana, conquistó la medalla de plata en la modalidad de slalom femenino, la séptima presea que ofrece este deporte al medallero dominicano en estos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La medallista fue superada por Daniel Verswyvel (Colombia). El bronce fue para la también colombiana, Martina Piedrahita.

El dúo integrado por Wendy Simó y Jancarlos Tineo ganó medalla de bronce en la prueba dos remos sin timonel mixto de remo. La competencia disputó en el Centro de Remo y Canotaje de la Presa de Rincón en Bonao.

La competencia la ganó Maité Arrillaga y Rafael Mejía (México) con tiempo de 7:39.31, seguido de Jaime Machado y Naomí Soazo (Venezuela).

La República Dominicana suma ahora 31 medallas, siete de oro, seis de plata y 18 de bronce.