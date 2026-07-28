Nick Hardt busca hoy repetir su oro en tenis. Entérate del calendario de los dominicanos

Nick Hardt busca la mañana de este martes repetir la medalla de oro que ganó en los sencillos individuales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

Esta vez en la edición de Santo Domingo 2026 enfrentará a Juan Gómez, de Colombia en busca de mantener la supremacía en esta cita regional.

El partido será a las 10:00 a.m. y a esa misma hora Ana Zamburek buscará asegurarse un podio cuando juegue por el bronce por el bronce contra María Torres, de Colombia en el complejo de tenis del Parque del Este.

La natación, con Elizabeth Jiménez, medallista en San Salvador 2023, estará en competencia esta mañana desde als 10 en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Taekwondo y judo también están en el calendario dominicano de este día.