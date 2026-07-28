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Esquí náutico sigue indetenible: Robert y Andrea Pigozzi se reparten oro y plata

Los dos han aportado dos de las siete medallas dorada de República Dominicana

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Esquí náutico sigue indetenible: Robert y Andrea Pigozzi se reparten oro y plata
Desde la izquierda, Willem Bouma, Andrea Reyes, Paolo Pigozzi, Francesca Pigozzi y Andrea Pigozzi quienes han aportado medallas en el esquí acuático de estos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (COMITÉ ORGANIZADOR)

Los hermanos Pigozzi, Robert y Andrea conquistaron la medalla de oro y plata en la modalidad de slalom masculino del esquí náutico.

Ha sido un día singular para los trillizos con el aporte de Francesca Pigozzi, más temprano, en el slalom femenino.

Es la novena medalla de oro que logra República Dominicana, después del oro conseguido por el tenista Nick Hardt en individual masculino del torneo de tenis.

El esquí náutico termina con la jornada de este martes.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.