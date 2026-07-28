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Santo Domingo 2026
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República Dominicana sube provisionalmente al cuarto lugar del medallero de Santo Domingo 2026

Con la medalla de Robert Pigozzi, el país subió al cuarto lugar y supera a Venezuela por una presea

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República Dominicana sube provisionalmente al cuarto lugar del medallero de Santo Domingo 2026
El esquí náuticio ha ofrecido nueve preseas al medallero dominicano de estos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (COMITÉ ORGANIZADOR)

Con la medalla de oro ofrecida por Robert Pigozzi en esquí náutico, la República Dominicana se colocó en el cuarto lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Es una posición que va en proceso, con Venezuela en quinto lugar, un oro por debajo de Dominicana.

La representación quisqueyana sueña con un cuarto lugar, el cual ha ocupado en una sola ocasión en toda su historia, aunque Cuba no estuvo presente.

Próximo a la 1:00 p.m. de esta tarde ese era el puesto que ocupaba el país, pendiente de las jornadas vespertina y nocturnas.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.