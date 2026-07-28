Willy Pumarol Jr. logra primera medalla dominicana en golf de los JCC

Willy Pumarol Jr. en acción durante la cuarta jornada. ( FUENTE EXTERNA )

El golf dominicano vivió este martes una jornada para los libros de historia en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Sobre las desafiantes praderas del emblemático Corales Golf Course en Puntacana, el profesional Guillermo Ramón "Willy" Pumarol Jr. conquistó la medalla de bronce en la modalidad individual masculina, marcando la primera presea en la historia para la República Dominicana dentro de esta disciplina en la cita regional.

En un cierre no apto para cardíacos, Pumarol desplegó la garra y la compostura de un verdadero veterano para protagonizar una remontada épica en los últimos 18 hoyos. Rozó la medalla de plata, que terminó en el cuello del mexicano Luis Carrera (-8). La medalla de oro de la prueba correspondió al guatemalteco José Toledo (-17).

Tras iniciar la cuarta y última ronda posicionado en el cuarto lugar, fuera del podio y bajo la intensa presión del viento caribeño, el jugador quisqueyano atacó los pasillos de Corales con una tarjeta impecable de dos palos bajo par (70) el martes y cerrar las cuatro rondas con 281 golpes (-7).

Ese esfuerzo final le permitió desplazar al venezolano Manuel Torres (-6), quien amenazaba con quedarse con el metal de bronce, y asegurar la ansiada medalla ante el delirio del público local. Pumarol concluyó la competencia con rondas de 71, 70, 70 y 70 golpes (-7).

Con este histórico resultado, Pumarol rompe la sequía del país anfitrión en el golf continental y estrena el medallero dominicano en un deporte que continúa ganando adeptos en Quisqueya.

El triunfo de Pumarol en el Corales Golf Course reafirma el crecimiento sostenido del golf dominicano a nivel profesional y deja una huella imborrable en el legado de Santo Domingo 2026.

El golf hizo su debut histórico como disciplina oficial en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la edición de Veracruz 2014 (México). Su inclusión coincidió con el proceso de reincorporación del golf al programa olímpico global (que se materializó en Río 2016).

Más medallas

En la jornada del martes, la República Dominicana ya ganó medallas en disciplinas como esquí náutico, tenis y taekwondo.